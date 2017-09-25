У Воронежа может появиться новый город-побратим в Японии

Ведь у нас в регионе уже возвели совместный российско-японский «Умный дом». Также сейчас идет работа по внедрению в городе «умных светофоров» для борьбы с пробками. Вместе с компанией Kyosan Electric в Воронеже установят 10 светофорных объектов — аппараты с детекторами и программами смогут грамотно регулировать движение, не допуская сильного скопления транспорта.