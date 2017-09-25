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17:53 (мск), источник: Новости Воронежа

У Воронежа может появиться новый город-побратим в Японии

В понедельник, 25 сентября, воронежский губернатор Алексей Гордеев встретился с заместителем председателя Правительства РФ Игорем Шуваловым.

Источник: govvrn.ru

Обсуждали международное сотрудничество — особое внимание уделили работе Воронежской области с Японией.

Ведь у нас в регионе уже возвели совместный российско-японский «Умный дом». Также сейчас идет работа по внедрению в городе «умных светофоров» для борьбы с пробками. Вместе с компанией Kyosan Electric в Воронеже установят 10 светофорных объектов — аппараты с детекторами и программами смогут грамотно регулировать движение, не допуская сильного скопления транспорта.

«Алексей Гордеев выступил с инициативой появления в Японии города-побратима Воронежа, — рассказали в пресс-службе облправительства. — Им мог бы стать один из японских городов-миллионников и такой формат будет способствовать укреплению дружеских связей и развитию дальнейшего сотрудничества Воронежа и Японии».

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