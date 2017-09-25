У Воронежа может появиться новый город-побратим в Японии
В понедельник, 25 сентября, воронежский губернатор Алексей Гордеев встретился с заместителем председателя Правительства РФ Игорем Шуваловым.
В понедельник, 25 сентября, воронежский губернатор Алексей Гордеев встретился с заместителем председателя Правительства РФ Игорем Шуваловым.
Обсуждали международное сотрудничество — особое внимание уделили работе Воронежской области с Японией.
Ведь у нас в регионе уже возвели совместный
«Алексей Гордеев выступил с инициативой появления в Японии