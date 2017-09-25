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18:01 (мск), источник: "Российская газета"

Матвиенко: У Азарова есть потенциал стать успешным главой региона

Дмитрий Азаров, назначенный сегодня временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, имеет все данные для того, чтобы в будущем возглавить регион, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: council.gov.ru

«Уверена, что в оставшееся до выборов время он сумеет сделать много хорошего и заручиться поддержкой жителей Самарской области», — заявила она сегодня журналистам. Матвиенко напомнила, что Азаров прошел хорошую школу на посту мэра Самары, затем федеральную школу в качестве сенатора от этого региона и «очень эффективного» главы комитета Совфеда по федеративному устройству.

«Он успешный, он самодостаточной, умный, организованный. Он умеет создавать атмосферу конструктивного взаимодействия в коллективе и создавать командный дух», — отметила глава Совфеда. «Теперь все зависит от него. У него есть все возможности, огромный потенциал стать успешным руководителем региона, если на следующих выборах жители окажут ему такое доверие», — считает она.

Матвиенко также напомнила, что это не первый сенатор, который идет на повышение. «Совет Федерации в какой-то мере становится кадровой школой, в том числе для регионов», — добавила она.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Экс-губернатор стал спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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