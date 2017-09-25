Пхеньян пригрозил сбивать американские самолеты

«Поскольку США объявили войну нашей стране, у нас есть полное право принять контрмеры, включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны», — заявил министр журналистам в Нью-Йорке.

Ранее Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента США «психически больным» с манией величия, отметив, что ему опасно доверять «ядерную кнопку». Он также заявил, что Трамп превратил Белый дом в «шумный рынок», и пообещал, что тот ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына.