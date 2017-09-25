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18:25 (мск), источник: РИА Новости

Пхеньян пригрозил сбивать американские самолеты

ООН, 25 сен — РИА Новости. Северная Корея заявила об объявлении войны со стороны США и имеет право сбивать боевые самолеты США вне северокорейского воздушного пространства, заявил глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

Источник: Reuters

«Поскольку США объявили войну нашей стране, у нас есть полное право принять контрмеры, включая право сбивать стратегические бомбардировщики США, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны», — заявил министр журналистам в Нью-Йорке.

Ранее Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента США «психически больным» с манией величия, отметив, что ему опасно доверять «ядерную кнопку». Он также заявил, что Трамп превратил Белый дом в «шумный рынок», и пообещал, что тот ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына.

На прошлой неделе Трамп с трибуны ООН пригрозил «полностью уничтожить» КНДР. Он также назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына «человеком-ракетой», который «отправился в самоубийственный полет». Ким Чен Ын, в ответ, пригрозил «укротить Трампа огнем».

В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР. США на прошлой неделе также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.

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09:12 (мск)© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Иван Петров
История Северной Кореи берет начало с 1948 года. Пхеньян не помышлял о ядерном оружии, пока в середине 1950-х годов не узнали, что США планировали сбросить...
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