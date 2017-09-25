Мирзиёев готов развивать экономическое партнерство с Татарстаном
Президент Узбекистана встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Президент Узбекистана встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым вопросы дальнейшего расширения двустороннего
Мирзиёев особо отметил активизацию взаимодействия с Татарстаном и другими регионами России.
Главы республик подчеркнули, что есть возможность уже в ближайшие годы увеличить объемы торговли между Узбекистаном и Татарстаном до 200−300 миллионов долларов. Они сошлись во мнении, что нужно активизировать и наполнить конкретикой плодотворное сотрудничество в сфере образования и академической науки, здравоохранения,
Рустам Минниханов поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и подтвердил готовность развивать полномасштабное
Напомним, во время трехдневного визита в Узбекистан глава Татарстана посетил Самарканд, где посетил могилу первого президента Ислама Каримова и осмотрел основные достопримечательности, затем в Ташкенте он встретился с представителями татарской диаспоры и министром культуры Бахтиеров Сайфуллаевым, побывал на концерте татарстанских артистов.