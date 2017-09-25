Мирзиёев готов развивать экономическое партнерство с Татарстаном

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым вопросы дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и его наполнения конкретным содержанием, сообщает пресс-служба.

Мирзиёев особо отметил активизацию взаимодействия с Татарстаном и другими регионами России.

Главы республик подчеркнули, что есть возможность уже в ближайшие годы увеличить объемы торговли между Узбекистаном и Татарстаном до 200−300 миллионов долларов. Они сошлись во мнении, что нужно активизировать и наполнить конкретикой плодотворное сотрудничество в сфере образования и академической науки, здравоохранения, культурно-гуманитарного обмена и туризма.

Рустам Минниханов поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и подтвердил готовность развивать полномасштабное торгово-экономическое партнерство с Узбекистаном.