Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Половина стран мира потребовала ограничить права России в ООН
Свекла оказалась суперфудом
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка
Путину показали транспорт, который заменит автобусы и троллейбусы
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из России пошли мимо Украины
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
1035 лет назад погибла Грейс Келли
21:14 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев готов развивать экономическое партнерство с Татарстаном

Президент Узбекистана встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым вопросы дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и его наполнения конкретным содержанием, сообщает пресс-служба.

Мирзиёев особо отметил активизацию взаимодействия с Татарстаном и другими регионами России.

Главы республик подчеркнули, что есть возможность уже в ближайшие годы увеличить объемы торговли между Узбекистаном и Татарстаном до 200−300 миллионов долларов. Они сошлись во мнении, что нужно активизировать и наполнить конкретикой плодотворное сотрудничество в сфере образования и академической науки, здравоохранения, культурно-гуманитарного обмена и туризма.

Рустам Минниханов поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и подтвердил готовность развивать полномасштабное торгово-экономическое партнерство с Узбекистаном.

Напомним, во время трехдневного визита в Узбекистан глава Татарстана посетил Самарканд, где посетил могилу первого президента Ислама Каримова и осмотрел основные достопримечательности, затем в Ташкенте он встретился с представителями татарской диаспоры и министром культуры Бахтиеров Сайфуллаевым, побывал на концерте татарстанских артистов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
США считают абсурдом объявление войны Пхеньяну
СКР возбудил дело по факту хищений в «ВИМ-Авиа»
Греф рассказал, что купил на свои первые биткоины
Порошенко подписал закон о реформе образования
Независимость Каталонии: что будет с «Барсой» в случае отделения
Цена нефти Brent поднялась выше 59 долларов впервые с 2015 года
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Реновацией жилья смогут воспользоваться не все регионы
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь