Молдова расширила свою консульскую сеть в Украине

В своем выступлении на церемонии инаугурации посол Руслан Болбочан отметил, что консульство Молдовы в Львове является вторым, открывшимся в Украине в этом году, когда Республика Молдова и Украина отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Посол выразил убежденность в том, что новый почетный консул внесет свой вклад в укрепление торгово-экономических отношений, поддержит развитие культурных, академических и межчеловеческих контактов между Республикой Молдова и Украиной, будет способствовать защите прав и интересов молдавских граждан в Украине.