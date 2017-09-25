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25 сентября, источник: Noi.md

Молдова расширила свою консульскую сеть в Украине

Недавно посол Республики Молдова в Украине Руслан Болбочан и губернатор Львовской области Олег Синютка открыли Почетное консульство Республики Молдова в Львовской области.

Источник: Noi.md

Консульский округ охватывает Львовскую, Тернопольскую и Ровенскую области.

В своем выступлении на церемонии инаугурации посол Руслан Болбочан отметил, что консульство Молдовы в Львове является вторым, открывшимся в Украине в этом году, когда Республика Молдова и Украина отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Посол выразил убежденность в том, что новый почетный консул внесет свой вклад в укрепление торгово-экономических отношений, поддержит развитие культурных, академических и межчеловеческих контактов между Республикой Молдова и Украиной, будет способствовать защите прав и интересов молдавских граждан в Украине.

В свою очередь почетный консул Владимир Губицкий выразил благодарность за доверие и перечислил приоритеты работы консульства, в частности, оказание необходимой помощи гражданам Республики Молдова и развитие торговых, экономических и культурно-гуманитарных отношений.

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