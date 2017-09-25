Молдова расширила свою консульскую сеть в Украине
Недавно посол Республики Молдова в Украине Руслан Болбочан и губернатор Львовской области Олег Синютка открыли Почетное консульство Республики Молдова в Львовской области.
Недавно посол Республики Молдова в Украине Руслан Болбочан и губернатор Львовской области Олег Синютка открыли Почетное консульство Республики Молдова в Львовской области.
Консульский округ охватывает Львовскую, Тернопольскую и Ровенскую области.
В своем выступлении на церемонии инаугурации посол Руслан Болбочан отметил, что консульство Молдовы в Львове является вторым, открывшимся в Украине в этом году, когда Республика Молдова и Украина отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Посол выразил убежденность в том, что новый почетный консул внесет свой вклад в укрепление
В свою очередь почетный консул Владимир Губицкий выразил благодарность за доверие и перечислил приоритеты работы консульства, в частности, оказание необходимой помощи гражданам Республики Молдова и развитие торговых, экономических и