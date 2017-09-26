В Крыму доклад ООН о правах человека назвали «филькиной грамотой»

В докладе мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара ООН по ситуации с правами человека на Украине, опубликованном в понедельник, говорится, что права человека в Крыму массово нарушались после его присоединения к России, в том числе киевскими властями. Документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. При этом в миссии отмечают, что не имели доступа на территорию Крыма и свою оценку проводили удаленно, из Украины.
«Все эти ооновские докладчики дискредитировали себя отсутствием объективности. Их очередной доклад — “филькина грамота”, так как он оторван от реальности и основывается на информации, которую подсовывает украинская сторона», — сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, чтобы ознакомиться с жизнью полуострова, нужно прибыть в Крым, а не основываться на впечатлениях от сюжетов украинских телеканалов.
«Все эти организации, составляющие доклады, действуют, что называется, вслепую, но мы слепо им верить не намерены. Ничего общего с крымской действительностью и мнением населения полуострова этот доклад не имеет», — заключил политик.