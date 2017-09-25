Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Половина стран мира потребовала ограничить права России в ООН
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
5-летний сын Елены Ваенги очаровал зрителей
Путину показали транспорт, который заменит автобусы и троллейбусы
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
«Победа с привкусом провала» Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из России пошли мимо Украины
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
1035 лет назад погибла Грейс Келли
21:54 (мск), источник: Lenta.Ru

В Белом доме опровергли объявление войны Северной Корее

Вашингтон не объявлял войну Северной Корее, подобные заявления абсурдны. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

Источник: Reuters

Представитель бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепа США Катина Адамс подтвердила, что заявление Пхеньяна об объявлении войны со стороны США не соответствует действительности, но в то же время Вашингтон продолжит добиваться мирной денуклеаризации Корейского полуострова, передает РИА Новости.

Видео
КНДР пригрозила сбивать стратегические бомбардировщики США

Ранее 25 сентября Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил войну Северной Корее. «Поскольку Соединенные Штаты объявили войну нашей стране, мы будем иметь полное право принимать контрмеры, в том числе право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны», — предупредил глава внешнеполитического ведомства республики.

Ранее, 23 сентября, Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что для Северной Кореи обладание ядерным оружием является средством самозащиты. «У нас нет абсолютно никакого намерения использовать или угрожать использованием ядерного оружия в отношении стран, которые не присоединились к военным действиям США против КНДР», — заверил он.

В тот же день бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, сопровождаемые истребителями, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи. В Пентагоне отметили, что таким образом была совершена «демонстрация военных возможностей, доступных президенту Дональду Трампу».

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Vesta *
шуганул их Ын ))..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
СКР возбудил дело по факту хищений в «ВИМ-Авиа»
Греф рассказал, что купил на свои первые биткоины
Порошенко подписал закон о реформе образования
Независимость Каталонии: что будет с «Барсой» в случае отделения
Цена нефти Brent поднялась выше 59 долларов впервые с 2015 года
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Москвичи продолжают проситься в реновацию
Новостройки в Москве начали дорожать
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь