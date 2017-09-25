В Белом доме опровергли объявление войны Северной Корее

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Представитель бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепа США Катина Адамс подтвердила, что заявление Пхеньяна об объявлении войны со стороны США не соответствует действительности, но в то же время Вашингтон продолжит добиваться мирной денуклеаризации Корейского полуострова, передает РИА Новости.

Видео КНДР пригрозила сбивать стратегические бомбардировщики США

Ранее 25 сентября Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что президент США Дональд Трамп объявил войну Северной Корее. «Поскольку Соединенные Штаты объявили войну нашей стране, мы будем иметь полное право принимать контрмеры, в том числе право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны», — предупредил глава внешнеполитического ведомства республики.

Ранее, 23 сентября, Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что для Северной Кореи обладание ядерным оружием является средством самозащиты. «У нас нет абсолютно никакого намерения использовать или угрожать использованием ядерного оружия в отношении стран, которые не присоединились к военным действиям США против КНДР», — заверил он.