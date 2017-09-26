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11:59 (мск), источник: Клопс.ru

В мэрии обсудили названия новых улиц на Октябрьском острове

В понедельник, 25 сентября, на заседании топонимической комиссии обсудили варианты названий для улиц, которые появятся в будущем возле строящегося стадиона на Октябрьском острове. Члены комиссии пришли к выводам, что основное количество названий стоит начинать придумывать, когда территория начнет застраиваться.

Источник: Клопс.ru

Сейчас на участок земли площадью около 200 гектаров передана в управление региональному правительству. Начиная от улицы Генерала Павлова и до строящейся Восточной эстакады, предполагается многоэтажная застройка, а так же выделены территории под парковку и небольшие скверы.

«Там построили подстанцию. Туда провели теплотрассу. Сейчас там строятся очистные. Значит, потенциал у этой территории есть. Борьба со слабыми грунтами и с водой — это все впереди еще», — сообщил глава комитета по архитектуре и строительству Артур Крупин.

Пока официально присвоены названия только двум будущим улицам на этой территории — Аллея чемпионов и набережная Парадная, а также уже существующий Солнечный бульвар продлен до Восточной эстакады.

На прошлом заседании топонимической комиссии определились с тем, что некоторые улицы можно назвать «Островная», «Береговая», «Спортивной славы», «Триумфальная», «Перспективная», «Проектная», «Международная», «Европейская», «Футбольная» и «Рекордная», но пока за этими топонимами будущие магистрали закреплены неофициально.

На текущем мероприятии прозвучали предложения назвать улицу именем Льва Яшина. Или в честь футбольных клубов или стран, из которых в Россию приедут на ЧМ-2018 футболисты. В ходе рассуждений, члены комиссии пришли к выводу, что улицу, идущую от Парадной набережной мимо стадиона и до продленной набережной Карбышева, лучше всего назвать Триумфальной аллей.

«Да вы что товарищи! Триумфальная улица должна вести к какому-то триумфу. А какой может быть триумф в проигрыше российского футбола? Триумф — это нечто высокое и благородное», — возразил почетный доктор кафедры истории БФУ им. Канта Алексей Губин.

«Триумфом будет застройка острова!», — парировал Крупин.

Депутат горсовета предложил через сайт горадминистрации опросить калининградцев относительно названий улиц на острове. С этой идей большинство присутствующих согласилось. Однако так же пришли к выводу, что пока голосование будет носить номинальный характер, так как работу в направлении присвоения названий несуществующим улицам лучше отложить до тех времен, когда эти улицы появятся.

«Я думаю, что здесь вообще целесообразно приостановить этот процесс и понаблюдать, что там буде происходить. А то мы сейчас поназываем это болото, уходящее, как Атлантида под землю», — отметила старший научный сотрудник историко-художественного музея Светлана Коваль.

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