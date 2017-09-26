Назначен новый глава райадминистрации Красногвардейского района
В Красногвардейском районе выбрали нового главу райадминистрации, передает Крыминформ, ссылаясь на главу райсовета Романа Шантаева.
В Красногвардейском районе выбрали нового главу райадминистрации, передает Крыминформ, ссылаясь на главу райсовета Романа Шантаева.
Новым главой стал Василий Грабован, выиграв у своего конкурента Владимира Клешнина.
«По итогам конкурса комиссия выбрала двух кандитатов: Василия Ивановича Грабована и Владимира Вениаминовича Клешнина. Решением Красногвардейского районного совета назначен Василий Грабован», — уточнил Шантаев.
Он также пояснил, что Грабован приступит к своим обязанностям 1 октября.