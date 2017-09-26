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09:12 (мск), источник: АиФ Крым

Назначен новый глава райадминистрации Красногвардейского района

В Красногвардейском районе выбрали нового главу райадминистрации, передает Крыминформ, ссылаясь на главу райсовета Романа Шантаева.

Новым главой стал Василий Грабован, выиграв у своего конкурента Владимира Клешнина.

«По итогам конкурса комиссия выбрала двух кандитатов: Василия Ивановича Грабована и Владимира Вениаминовича Клешнина. Решением Красногвардейского районного совета назначен Василий Грабован», — уточнил Шантаев.

Он также пояснил, что Грабован приступит к своим обязанностям 1 октября.

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