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01:08 (мск), источник: РБК

Госдеп опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии

США не причастны к гибели российского генерала в Сирии и не поддерживают террористов в этой стране. Об этом в своем Twitter заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

Источник: AP 2017

Она подчеркнула, что заявления о том, что «США поддерживают ИГ (“Исламское государство”, запрещенная в России организация. — РБК) или причастны к смерти российского военачальника, фактически не имеют под собой основания». «США и коалиция имеют единственную цель — уничтожение ИГ», — подчеркнула она.

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Одновременно Хизер Науэрт обвинила российские официальные лица в «не соответствующих правде и бесполезных» заявлениях. При этом она отметила, что США продолжат работу по сокращению напряженности в отношении России.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков назвал гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии «платой за двуличие американской политики» в борьбе с терроризмом. Рябков пояснил, что по мнению Москвы, декларируя своей целью победу над терроризмом, Вашингтон своими действиями порой «демонстрирует обратное».

О гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова Минобороны сообщило 24 сентября. Асапов погиб, оказывая помощь сирийским командирам в операции в районе города Дейр-эз-Зор. Боевики накрыли командный пункт, где находился российский генерал, минометным огнем.

Гибель за Евфратом: каким был генерал Асапов
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25 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
дядя Коля
Врёт эта Хизер Науэрт и не краснеет...
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