Госдеп опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии

Источник: AP 2017

Она подчеркнула, что заявления о том, что «США поддерживают ИГ (“Исламское государство”, запрещенная в России организация. — РБК) или причастны к смерти российского военачальника, фактически не имеют под собой основания». «США и коалиция имеют единственную цель — уничтожение ИГ», — подчеркнула она.

Одновременно Хизер Науэрт обвинила российские официальные лица в «не соответствующих правде и бесполезных» заявлениях. При этом она отметила, что США продолжат работу по сокращению напряженности в отношении России.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков назвал гибель российского генерала Валерия Асапова в Сирии «платой за двуличие американской политики» в борьбе с терроризмом. Рябков пояснил, что по мнению Москвы, декларируя своей целью победу над терроризмом, Вашингтон своими действиями порой «демонстрирует обратное».