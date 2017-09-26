Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России
Бывший
Бывший
О намерениях
«Мы намерены доказать в ЕСПЧ всю абсурдность российского кривосудия. Мы привлечем к ответственности всех так называемых российских “следователей” и “судей”, которые сфабриковали “чеченское дело Яценюка”», — заявила госпожа Лаппо.
О намерениях Следственного комитета России (СКР) привлечь Арсения Яценюка к уголовной ответственности стало известно в апреле. Ведомство сообщило о наличии доказательств участия бывшего премьера в двух вооруженных столкновениях, происходивших в 1994 году на площади Минутка в Грозном и в 1995 году.
27 марта Ессентукский городской суд по ходатайству следователя по особо важным делам главного следственного управления СКР по
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.