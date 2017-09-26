Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России

О намерениях экс-премьера сообщила в Facebook его пресс-секретарь Ольга Лаппо. Она уточнила, что по стандартам ЕСПЧ иску сначала нужно формально пройти все стадии рассмотрения в национальных судах.

«Мы намерены доказать в ЕСПЧ всю абсурдность российского кривосудия. Мы привлечем к ответственности всех так называемых российских “следователей” и “судей”, которые сфабриковали “чеченское дело Яценюка”», — заявила госпожа Лаппо.