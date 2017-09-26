Хабаровские депутаты выступят за высшую меру для детоубийц

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края рассмотрят возможность выхода на федеральный уровень с инициативой, касающейся внесения изменений в Уголовный кодекс. С таким предложением намерены выступить представители фракции ЛДПР, полагая, что народные избранники должны адекватно реагировать на требования избирателей.

«Речь идёт о том, что сегодня в законодательстве есть нижняя планка для тех, кто совершил убийство ребёнка. Люди выходят на улицы, требуют высшей меры для таких преступников. Я полностью согласен, ведь, если человек агрессивен, его нужно изолировать от общества навсегда. Если совершил преступление, доказали, что умышленно — не должно быть нижней планки, а только максимальное наказание. У нас действует мораторий на смертную казнь, поэтому — пожизненное заключение», — рассказал агентству «Восток-Медиа — Хабаровск» депутат Сергей Безденежных.

Он подчеркнул, что в обществе есть опасения, что виновные в жестоких преступлениях понесут не то наказание, которого заслуживают. Ранее агентство сообщало, что жители дальневосточной столицы устроили санкционированный митинг на Комсомольской площади, чтобы попытаться добиться максимального наказания для хабаровчан, которых подозревают в убийстве трёхлетней девочки.

«Следственный комитет у нас работает хорошо, они по тяжести постараются применить максимально возможное наказание для таких извергов. Но плохо уже то, что само законодательство подразумевает такой минимум. В наше время, когда регионы испытывают трудности с демографией, нам нужно бороться за каждого ребёнка. Поэтому законодатели должны выйти с такой инициативой и пересмотреть нормативную базу относительно тех, кто убивает детей», — сказал Сергей Безденежных.

По его словам, депутаты краевого парламента могут не только поддержать подобный законопроект, но и стать его инициаторами на федеральном уровне. Для этого необходимо создать рабочую группу при поддержке остальных фракций.

«У нас в Думе профессиональный аппарат, достаточно грамотных юристов. Необходимо предложить свою инициативу, от Хабаровского края, ведь инцидент произошёл у нас. Мы на себе ощутили, что детей убивают, что с этим нужно бороться. Сделать так, чтобы граждане нашей страны и других государств знали, что в России детство охраняется самым жёстким образом. Здесь должна быть только высшая мера и никакой нижней планки. Тогда наших детей будут обходить стороной», — отметил депутат.