Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Путину показали транспорт, который заменит автобусы и троллейбусы
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
20В Мексике произошло мощное землетрясение
03:08 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские депутаты выступят за высшую меру для детоубийц

Сергей Безденежных предложил создать рабочую группу и выйти с инициативой на федеральный уровень.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края рассмотрят возможность выхода на федеральный уровень с инициативой, касающейся внесения изменений в Уголовный кодекс. С таким предложением намерены выступить представители фракции ЛДПР, полагая, что народные избранники должны адекватно реагировать на требования избирателей.

«Речь идёт о том, что сегодня в законодательстве есть нижняя планка для тех, кто совершил убийство ребёнка. Люди выходят на улицы, требуют высшей меры для таких преступников. Я полностью согласен, ведь, если человек агрессивен, его нужно изолировать от общества навсегда. Если совершил преступление, доказали, что умышленно — не должно быть нижней планки, а только максимальное наказание. У нас действует мораторий на смертную казнь, поэтому — пожизненное заключение», — рассказал агентству «Восток-Медиа — Хабаровск» депутат Сергей Безденежных.

Он подчеркнул, что в обществе есть опасения, что виновные в жестоких преступлениях понесут не то наказание, которого заслуживают. Ранее агентство сообщало, что жители дальневосточной столицы устроили санкционированный митинг на Комсомольской площади, чтобы попытаться добиться максимального наказания для хабаровчан, которых подозревают в убийстве трёхлетней девочки.

«Следственный комитет у нас работает хорошо, они по тяжести постараются применить максимально возможное наказание для таких извергов. Но плохо уже то, что само законодательство подразумевает такой минимум. В наше время, когда регионы испытывают трудности с демографией, нам нужно бороться за каждого ребёнка. Поэтому законодатели должны выйти с такой инициативой и пересмотреть нормативную базу относительно тех, кто убивает детей», — сказал Сергей Безденежных.

По его словам, депутаты краевого парламента могут не только поддержать подобный законопроект, но и стать его инициаторами на федеральном уровне. Для этого необходимо создать рабочую группу при поддержке остальных фракций.

«У нас в Думе профессиональный аппарат, достаточно грамотных юристов. Необходимо предложить свою инициативу, от Хабаровского края, ведь инцидент произошёл у нас. Мы на себе ощутили, что детей убивают, что с этим нужно бороться. Сделать так, чтобы граждане нашей страны и других государств знали, что в России детство охраняется самым жёстким образом. Здесь должна быть только высшая мера и никакой нижней планки. Тогда наших детей будут обходить стороной», — отметил депутат.

Он добавил, что в документе нужно будет прописать все случаи, которых будет касаться «гарантированное» максимальное наказание. В ЛДПР уверены, что только таким образом можно будет свести на нет и понятие рецидива преступлений в отношении детей. Сергей Безденежных заявил, что эту проблему нужно решать в первоочередном порядке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Сирии погиб генерал армии, расквартированной в Приморье
«СКА-Нефтяник» в Хабаровске с лёгкостью разгромил «Уральский трубник»
«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы к местам отдыха
Госдеп: США не причастны к гибели российского генерала в Сирии
Росстат назвал число бедных россиян
Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России
Врачи дают Маккейну «плохой прогноз»
Стоимость нефти марки Brent превысила $59 за баррель
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Госдума отменяет публичные слушания по градостроительству
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Реновацией жилья смогут воспользоваться не все регионы
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь