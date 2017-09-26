Порошенко назвал невозможным участие России в миротворческой миссии в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что участие России в миротворческой миссии в Донбассе невозможно. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBC.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что участие России в миротворческой миссии в Донбассе невозможно. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBC.
«Невозможно, чтобы Россия могла быть частью миротворческой миссии, потому что Россия является стороной конфликта. Россия
— агрессор. У нас нет дискуссий по этому поводу», — сказал Порошенко.
Также украинский президент назвал «абсолютно неприемлемым» предложение России о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе. «Россия хочет использовать миротворцев как своего рода телохранителей для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что противоречит уставу ООН», — указал он.