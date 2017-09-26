Новый глава Росгвардии в Иркутской области встретился с Сергеем Левченко



Алексей Сапожников начал службу в органах внутренних дел в 1996 году с должности инспектора ДПС в Чите. Затем работал на разных должностях УВД Читинской области. В 2011 году был назначен на должность начальника УВО УМВД России по Забайкальскому краю. Андрей Сапожников сообщил, что уже приступил к исполнению обязанностей, знакомится с коллективом и в ближайшее время планирует посетить территории области, в том числе отдалённые, чтобы на местах узнать о состоянии дел. Губернатор обещал оказать поддержку в решении возникающих вопросов.