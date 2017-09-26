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05:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

Новый глава Росгвардии в Иркутской области встретился с Сергеем Левченко

Новым начальником Управления Росгвардии по Иркутской области указом президента РФ назначен полковник полиции Алексей Сапожников, который ранее возглавлял Управление Росгвардии по Забайкальскому краю. Как сообщает 25 сентября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, накануне он встретился с губернатором региона Сергеем Левченко.


Алексей Сапожников начал службу в органах внутренних дел в 1996 году с должности инспектора ДПС в Чите. Затем работал на разных должностях УВД Читинской области. В 2011 году был назначен на должность начальника УВО УМВД России по Забайкальскому краю. Андрей Сапожников сообщил, что уже приступил к исполнению обязанностей, знакомится с коллективом и в ближайшее время планирует посетить территории области, в том числе отдалённые, чтобы на местах узнать о состоянии дел. Губернатор обещал оказать поддержку в решении возникающих вопросов.

Напомним, федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) создана в 2016 году. В её состав включены специальный отряд быстрого реагирования, мобильные отряды особого назначения, подразделения вневедомственной охраны и государственного контроля за оборотом оружия в частной охранной деятельности.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Валерий Глеков
стабильность для народа важнее всего Пусть вдали от рубежей страны скачут майданутые А здесь порядок главнее всего Губернатор мужик серьезный и знает с кем...
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