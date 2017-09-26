Якутия и Приморье подписали протокол соглашения о сотрудничестве
Взаимодействовать регионы будут в
Взаимодействовать регионы будут в
Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.
На площадке III Восточного экономического форума состоялась церемония подписания протокола совместных действий на 2018−2022 годы по реализации соглашения о
В рамках исполнения документа стороны планируют развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов: в сфере экономики, промышленности, агропромышленного комплекса, природоохранной деятельности, науки, образования, в области строительства, транспортного комплекса, здравоохранения, культуры, туризма, занятости населения и другим направлениям.
В частности, в области
В области науки и образования Якутия и Приморский край намерены организовывать обмен делегациями школьников и студентов, содействовать развитию детского и юношеского туризма, развитию партнерских связей между образовательными учреждениями, включая проведение фестивалей, творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований. В области культуры стороны планируют организовывать обменные гастроли Государственной филармонии Якутии и Приморской краевой филармонии, Государственного театра оперы и балета республики им. Д. К.
Руководители субъектов отметили важность прямого взаимодействия между регионами. Егор Борисов подчеркнул, что республику и Приморский край связывают давние добрососедские отношения. «Показательно, что в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский учатся более 200 студентов из Якутии», — сказал он. По мнению лидера республики, горизонтальные связи между регионами Дальневосточного федерального округа находят новое развитие. «Эти связи способствуют укреплению
Глава региона напомнил, что этот год является юбилейным для Якутии — республика отмечает 385-летие со дня вхождения в состав Российского государства. Егор Борисов вручил почётный знак, посвящённый этой дате, губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому.