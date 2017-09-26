Якутия и Приморье подписали протокол соглашения о сотрудничестве

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Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.

На площадке III Восточного экономического форума состоялась церемония подписания протокола совместных действий на 2018−2022 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Якутии и администрацией Приморского края. Глава Якутии Егор Борисов и губернатор Приморского края Владимир Миклушевский актуализировали совместные мероприятия по реализации соглашения, подписанного 2 июля 2013 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Ясиа.ru.

В рамках исполнения документа стороны планируют развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов: в сфере экономики, промышленности, агропромышленного комплекса, природоохранной деятельности, науки, образования, в области строительства, транспортного комплекса, здравоохранения, культуры, туризма, занятости населения и другим направлениям.

В частности, в области торгово-экономических отношений и промышленности в протокол включены намерения о содействии установлению партнёрских отношений между предприятиями-производителями и торговыми организациями двух регионов на поставку товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, их участию в отраслевых выставках, ярмарках, форумах, презентациях инвестиционных проектов.

В области науки и образования Якутия и Приморский край намерены организовывать обмен делегациями школьников и студентов, содействовать развитию детского и юношеского туризма, развитию партнерских связей между образовательными учреждениями, включая проведение фестивалей, творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований. В области культуры стороны планируют организовывать обменные гастроли Государственной филармонии Якутии и Приморской краевой филармонии, Государственного театра оперы и балета республики им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона, Саха академического театра им. П. А. Ойунского, Государственного академического русского драматического театра им. А. С. Пушкина, Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького, Театра актёра и куклы г. Нерюнгри и Приморского краевого театра кукол.

Руководители субъектов отметили важность прямого взаимодействия между регионами. Егор Борисов подчеркнул, что республику и Приморский край связывают давние добрососедские отношения. «Показательно, что в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский учатся более 200 студентов из Якутии», — сказал он. По мнению лидера республики, горизонтальные связи между регионами Дальневосточного федерального округа находят новое развитие. «Эти связи способствуют укреплению социально-экономического сотрудничества, создают условия для координации совместных действий», — добавил Ил Дархан.