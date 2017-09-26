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05:49 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

American Oversight сообщила об использовании Иванкой Трамп личного почтового ящика в работе

Старший советник президента США Иванка Трамп использовала свой личный электронный почтовый ящик в служебных целях в марте 2017 года. Об этом сообщила правозащитная организация American Oversight. Копия переписки была получена в соответствии с Законом о свободе информации (FOIA) 20 июня.

Источник: AP 2017

По данным организации, дочь президента переписывалась с руководителем Управления по делам малого бизнеса (SBA) Линдой Макмаон. Отмечается, что они обсуждали проблемы женского предпринимательства. Иванка Трамп писала, что планирует «изучить возможности сотрудничества» с ведомством госпожи Макмаон.

«Еще раз мы видим, что существует одно правило для семьи Трамп и другое для всех остальных. Тот факт, что они беззастенчиво игнорируют правила, регулирующие использование электронной почты, вызывает еще больше вопросов об пригодности для работы в Белом доме», — заявил исполнительный директор организации Остин Эверс.

Вчера об использовании личного ящика электронный почты старшим советником и зятем президента Джаредом Кушнером сообщило издание Politico. Его юрист Эбби Лоуэлл подтвердил, что господин Кушнер иногда использует личную почту, но для делового общения «пользуется только электронным ящиком Белого дома».

По данным The New York Times, в служебных целях свои личные электронные почтовые ящики использовали еще несколько советников Дональда Трампа. Кроме Джареда Кушнера и Иванки Трамп в этот список вошли бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибэс, экс-главный стратег администрации Стивен Бэннон, один из ключевых советников господина Трампа — Стивен Миллер и директор Национального экономического совета Гэри Кон.

Напомним, использование личной почты послужило причиной скандала вокруг основного соперника Дональда Трампа на президентских выборах — бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. Сама госпожа Клинтон в своей книге о выборах 2016 года «Что произошло?» назвала факт пользования личной почтой «глупым».

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