American Oversight сообщила об использовании Иванкой Трамп личного почтового ящика в работе

Источник: AP 2017

По данным организации, дочь президента переписывалась с руководителем Управления по делам малого бизнеса (SBA) Линдой Макмаон. Отмечается, что они обсуждали проблемы женского предпринимательства. Иванка Трамп писала, что планирует «изучить возможности сотрудничества» с ведомством госпожи Макмаон.

«Еще раз мы видим, что существует одно правило для семьи Трамп и другое для всех остальных. Тот факт, что они беззастенчиво игнорируют правила, регулирующие использование электронной почты, вызывает еще больше вопросов об пригодности для работы в Белом доме», — заявил исполнительный директор организации Остин Эверс.

Вчера об использовании личного ящика электронный почты старшим советником и зятем президента Джаредом Кушнером сообщило издание Politico. Его юрист Эбби Лоуэлл подтвердил, что господин Кушнер иногда использует личную почту, но для делового общения «пользуется только электронным ящиком Белого дома».

По данным The New York Times, в служебных целях свои личные электронные почтовые ящики использовали еще несколько советников Дональда Трампа. Кроме Джареда Кушнера и Иванки Трамп в этот список вошли бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибэс, экс-главный стратег администрации Стивен Бэннон, один из ключевых советников господина Трампа — Стивен Миллер и директор Национального экономического совета Гэри Кон.