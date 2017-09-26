Нового мэра Омска выберут в ноябре
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост Градоначальника увеличилась на два человека.
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост Градоначальника увеличилась на два человека.
На следующей неделе в понедельник, 2 октября, стартует прием заявок от кандидатов на должность мэра Омска, который продлится до конца месяца. С 3 ноября две недели поступившие заявления будут рассматриваться. Собеседование с конкурсной комиссией ожидает кандидатов 17 ноября.
В связи с тем, что в этом году в Горсовет прошли пять политических партий и добавились «Коммунисты России», конкурсную комиссию увеличат с 12 до 14 членов. В нее войдут семь представителей от губернатора, пять от Горсовета и еще два почетных гражданина города.
Порядок избрания мэра Омска должен быть утвержден 27 сентября в ходе первого заседании Горсовета нового созыва.
Напомним, неудавшиеся выборы омского мэра прошли весной, 19 апреля. Тогда голосование не состоялось. Выборы Градоначальника были перенесены на осень.