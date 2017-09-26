Нового мэра Омска выберут в ноябре

На следующей неделе в понедельник, 2 октября, стартует прием заявок от кандидатов на должность мэра Омска, который продлится до конца месяца. С 3 ноября две недели поступившие заявления будут рассматриваться. Собеседование с конкурсной комиссией ожидает кандидатов 17 ноября.

В связи с тем, что в этом году в Горсовет прошли пять политических партий и добавились «Коммунисты России», конкурсную комиссию увеличат с 12 до 14 членов. В нее войдут семь представителей от губернатора, пять от Горсовета и еще два почетных гражданина города.