Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
10 причин кашля, причина которого — не простуда
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
«Без российского транзита упрется в тупик» — эксперт об Украине
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Apple показала новые iPhone
07:13 (мск), источник: Om1.ru

Нового мэра Омска выберут в ноябре

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост Градоначальника увеличилась на два человека.

Источник: Om1.ru

На следующей неделе в понедельник, 2 октября, стартует прием заявок от кандидатов на должность мэра Омска, который продлится до конца месяца. С 3 ноября две недели поступившие заявления будут рассматриваться. Собеседование с конкурсной комиссией ожидает кандидатов 17 ноября.

В связи с тем, что в этом году в Горсовет прошли пять политических партий и добавились «Коммунисты России», конкурсную комиссию увеличат с 12 до 14 членов. В нее войдут семь представителей от губернатора, пять от Горсовета и еще два почетных гражданина города.

Порядок избрания мэра Омска должен быть утвержден 27 сентября в ходе первого заседании Горсовета нового созыва.

Напомним, неудавшиеся выборы омского мэра прошли весной, 19 апреля. Тогда голосование не состоялось. Выборы Градоначальника были перенесены на осень.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Стало известно, как поделили Горсовет Омска
«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы к местам отдыха
Госдеп: США не причастны к гибели российского генерала в Сирии
Росстат назвал число бедных россиян
Водитель попавшего в ДТП автобуса мог заснуть за рулем
Врачи дают Маккейну «плохой прогноз»
Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь