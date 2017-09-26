Военные рассекретили планы масштабных учений под Новосибирском

Задача — отработать действия по маскировке и защите ракетных комплексов «Ярс», которые стоят на вооружении в Новосибирской области. В учениях задействуют больше 400 единиц техники. Для прикрытия ракет используют звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков «МиГ-31». Воздушную разведку и противодействие диверсионным группам осуществят боевые вертолеты и беспилотники.