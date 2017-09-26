Военные рассекретили планы масштабных учений под Новосибирском
Масштабные военные учения пройдут под Новосибирском в конце сентября. В Министерстве обороны заявили, что на них привлекут больше четырех тысяч военнослужащих из ракетных войск.
Масштабные военные учения пройдут под Новосибирском в конце сентября. В Министерстве обороны заявили, что на них привлекут больше четырех тысяч военнослужащих из ракетных войск.
Задача — отработать действия по маскировке и защите ракетных комплексов «Ярс», которые стоят на вооружении в Новосибирской области. В учениях задействуют больше 400 единиц техники. Для прикрытия ракет используют звено сверхзвуковых