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06:26 (мск), источник: РИА Новости

В планах красноярского губернатора нет публичных мероприятий на вторник

КРАСНОЯРСК, 26 сен — РИА Новости. Публичные мероприятия в планах работы на вторник не значатся в рабочем графике губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, сообщил РИА Новости источник в администрации главы региона.

Источник: РИА Новости

В течение последних дней ряд СМИ сообщил о якобы грядущих отставках губернаторов ряда регионов, в том числе Толоконского. В воскресенье портал «Сиб.фм» со ссылкой на источник сообщил, что Толоконский написал прошение об отставке после встречи с руководством страны. В администрации региона данную информацию не подтвердили. По мнению экспертов, поводов для отставки Толоконского нет.

«Пока на сегодняшний день публичных мероприятий у губернатора в планах работы нет, но все может измениться. Губернатор работает», — сказал собеседник агентства.

Толоконский был избран губернатором Красноярского края в сентябре 2014 года.

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 В планах красноярского губернатора нет публичных мероприятий на вторник
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