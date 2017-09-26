В планах красноярского губернатора нет публичных мероприятий на вторник

В течение последних дней ряд СМИ сообщил о якобы грядущих отставках губернаторов ряда регионов, в том числе Толоконского. В воскресенье портал «Сиб.фм» со ссылкой на источник сообщил, что Толоконский написал прошение об отставке после встречи с руководством страны. В администрации региона данную информацию не подтвердили. По мнению экспертов, поводов для отставки Толоконского нет.