Счетная палата требует завести дело в отношении вице-премьера Красноярского края
По данным аналитиков, Юрий Лапшин не занимался контролем в своей сфере.
По данным аналитиков, Юрий Лапшин не занимался контролем в своей сфере.
Счетная палата Красноярского края намерена привлечь
На прошлой неделе состоялось заседание коллегии Палаты, на которой рассматривались результаты проверки деятельности ОАО «КНП» и расходования средств на дорожную разметку. Аудиторы выявили ряд нарушений, требующих внимания со стороны исполнительной власти.
В СП отметили, что на заседание был приглашен зампред правительства Юрий Лапшин, курирующий данные вопросы. Однако чиновник не явился на совещание. По какой причине Лапшин пропустил обсуждение проблем, не уточняется.
В Счетной палате добавили, что о ненадлежащих действиях