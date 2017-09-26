Счетная палата требует завести дело в отношении вице-премьера Красноярского края

Источник: AP 2017

Счетная палата Красноярского края намерена привлечь вице-премьера Юрия Лапшина к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Сейчас решается вопрос о заведении административного производства. Об этом сообщили в пресс-службе СП.

На прошлой неделе состоялось заседание коллегии Палаты, на которой рассматривались результаты проверки деятельности ОАО «КНП» и расходования средств на дорожную разметку. Аудиторы выявили ряд нарушений, требующих внимания со стороны исполнительной власти.

В СП отметили, что на заседание был приглашен зампред правительства Юрий Лапшин, курирующий данные вопросы. Однако чиновник не явился на совещание. По какой причине Лапшин пропустил обсуждение проблем, не уточняется.