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06:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Счетная палата требует завести дело в отношении вице-премьера Красноярского края

По данным аналитиков, Юрий Лапшин не занимался контролем в своей сфере.

Источник: AP 2017

Счетная палата Красноярского края намерена привлечь вице-премьера Юрия Лапшина к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Сейчас решается вопрос о заведении административного производства. Об этом сообщили в пресс-службе СП.

На прошлой неделе состоялось заседание коллегии Палаты, на которой рассматривались результаты проверки деятельности ОАО «КНП» и расходования средств на дорожную разметку. Аудиторы выявили ряд нарушений, требующих внимания со стороны исполнительной власти.

В СП отметили, что на заседание был приглашен зампред правительства Юрий Лапшин, курирующий данные вопросы. Однако чиновник не явился на совещание. По какой причине Лапшин пропустил обсуждение проблем, не уточняется.

В Счетной палате добавили, что о ненадлежащих действиях вице-премьера проинформированы губернатор Виктор Толоконский и председатель правительства Виктор Томенко. По какой статье будет возбуждаться административное производство, не поясняется.

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