Комитет Совфеда готовит законопроект о работе заключенных вне тюрем

Как подчеркивает издание, всего в России работают не более половины заключенных, причем уровень оплаты их труда не позволяет выходить на свободу с достаточным количеством средств, выплачивать алименты или судебные издержки.
«Наша идея — применять труд на действующих коммерческих предприятиях. Но сделать это мешает правовая коллизия — требуются поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые позволили бы осужденным работать на производствах за пределами уголовно-исправительных учреждений и за пределами своих муниципальных образований», — рассказал сенатор.
По его словам, в Республике Коми, которую он представляет в Совфеде, уже есть практика принятия на работу заключенных в коммерческие предприятия. Он уверен, что расширение возможностей для работы будет способствовать сокращению количества рецидивов и увеличению числа лиц, попавших под условно-досрочное освобождение. «Сейчас мы завершим работу по подготовке проекта и будем его согласовывать с коллегами из Минюста», — отметил Дмитрий Шатохин.