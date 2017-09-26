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10:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Комитет Совфеда готовит законопроект о работе заключенных вне тюрем

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин рассказал о разработке законопроекта, в соответствии с которым заключенным будет разрешено выезжать на работу в города и поселки, расположенные неподалеку от колоний и тюрем. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца осенней сессии, сообщает «Парламентская газета».

Источник: AP 2017

Как подчеркивает издание, всего в России работают не более половины заключенных, причем уровень оплаты их труда не позволяет выходить на свободу с достаточным количеством средств, выплачивать алименты или судебные издержки.

«Наша идея — применять труд на действующих коммерческих предприятиях. Но сделать это мешает правовая коллизия — требуются поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, которые позволили бы осужденным работать на производствах за пределами уголовно-исправительных учреждений и за пределами своих муниципальных образований», — рассказал сенатор.

По его словам, в Республике Коми, которую он представляет в Совфеде, уже есть практика принятия на работу заключенных в коммерческие предприятия. Он уверен, что расширение возможностей для работы будет способствовать сокращению количества рецидивов и увеличению числа лиц, попавших под условно-досрочное освобождение. «Сейчас мы завершим работу по подготовке проекта и будем его согласовывать с коллегами из Минюста», — отметил Дмитрий Шатохин.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Ольга Лысенко
А что такое D ?
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