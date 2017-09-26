Источник: AP 2017

Игорь Пушкарёв скоро вернётся во Владивосток. Временно отстранённый глава приморской столицы верит, что дома ему помогут стены. Об этом он написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте, комментируя продление меры пресечения брату, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Игорь Пушкарёв напомнил, что уже больше пятнадцати месяцев его брат находится под домашним арестом, львиную долю которого он провёл в медицинских учреждениях.

«Сам факт максимально возможного давления путём изоляции от внешнего мира был важен для следствия, ведь их главной задачей оставались попытки получить признательные показания. Тем не менее тянуть уже просто не куда. Мы ознакомились с материалами дела и в ближайшее время они будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ. Не знаю, насколько там сочтут убедительными доводы следствия, но в любом случае все нестыковки вскроются во время суда. Уже скоро мы прибудем во Владивосток, а дома, как говорится, и стены помогают», — написал Игорь Сергеевич.