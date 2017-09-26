Своих кандидатов в Общественную палату Приангарья утвердило ЗС

Как сообщает пресс-служба областного парламента со ссылкой на председателя комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Бориса Алексеева, в состав Общественной палаты входят 63 человека. Из них 21 кандидатуру предлагает губернатор Иркутской области, 21 — Законодательное собрание, еще 21 кандидата определяют уже избранные члены палаты.