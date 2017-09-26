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11:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Своих кандидатов в Общественную палату Приангарья утвердило ЗС

Своих кандидатов в Общественную палату Иркутской области утвердили депутаты Законодательного собрания региона 25 сентября 2017 года на очередной сессии ЗС.

Источник: Reuters

Как сообщает пресс-служба областного парламента со ссылкой на председателя комитета по законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении Бориса Алексеева, в состав Общественной палаты входят 63 человека. Из них 21 кандидатуру предлагает губернатор Иркутской области, 21 — Законодательное собрание, еще 21 кандидата определяют уже избранные члены палаты.

По итогам голосования на сессии, членами Общественной палаты утверждены Тамара Бабкина, Екатерина Бояркина, Павел Ведерников, Сергей Вахонин, Алексей Гордин, Светлана Домбровская, Антон Егерев, Игорь Журавлев, Валерий Игнатов, Анатолий Капустенский, Владимир Казаков, Владимир Кононов, Лечи Курбанов, Виталий Курилов, Алексей Лысков, Татьяна Музычук, Ирина Петшик, Сергей Рудецкий, Сергей Снарский, Нина Суворова и Галина Терентьева.

Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка отметил, что назначенным областным парламентом членам Общественной палаты совместно с членами палаты, утверждёнными указом губернатора, предстоит ответственная работа по окончательному формированию нового состава палаты.

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