РВСН начали проверку в Новосибирском ракетном соединении

«Среди основных целей проверки — оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного соединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на 2017 учебный год. Комиссия командования РВСН проинспектирует состояние боевой подготовки, а также проверит слаженность действий военнослужащих при выполнении задач», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе проверки особое место займет командно-штабные учения под личным руководством командующего РВСН, главная задача учений — совершенствование навыков командования и ведения боевых действий.