Китайский город Чаочжоу намерен наладить сотрудничество с Владивостоком

В понедельник, 25 сентября, администрацию Владивостока с рабочим визитом посетила представительная делегация китайского города Чаочжоу, которую возглавляет его вице-мэр Чжан Чуньшен, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ее составе — заместитель главы секретариата народного правительства Чаочжоу Хуан Цинмин, директор управленческого комитета зоны экономического развития городского порта Хуан Юнцюнь, директор ассоциации производителей ювелирных украшений Чжан Сюнфан, а также ряд ведущих специалистов мэрии.

Встречу с делегацией провели начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко и директор МКУ «Центр развития предпринимательства города Владивостока» Елена Новгородова.

Алексей Кушнир приветствовал гостей, впервые посетивших Владивосток, и отметил, что у нашего города сложились многолетние результативные отношения с городами северо-востока Китая, но при этом, с открытием в столице Приморья генерального консульства этой страны, принято совместное решение о расширении контактов и с другими ее регионами — особенно южными. В этой связи визит во Владивосток делегации Чаочжоу — города с почти трехмилионным населением из юго-западной провинции Гуандун весьма актуален и имеет большие перспективы на развитие сотрудничества. А новый статус Владивостока в качестве свободного порта и острова Русский как территории опережающего развития дают для этого мощный импульс.

Чжан Чуньшен, со своей стороны, познакомил с более чем двухтысячелетней историей своего города и с направлениями его современного развития. Он предложил обсудить возможность заключения между Чаочжоу и Владивостоком договора о дружеских и побратимских отношения. Его предложение было с пониманием встречено представителями администрации столицы Приморья. Решено согласовать его с руководителями обоих городов.