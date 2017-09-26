Китайский город Чаочжоу намерен наладить сотрудничество с Владивостоком
Участники рабочей встречи активно обсудили возможности налаживания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
Участники рабочей встречи активно обсудили возможности налаживания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
В понедельник, 25 сентября, администрацию Владивостока с рабочим визитом посетила представительная делегация китайского города Чаочжоу, которую возглавляет его
В ее составе — заместитель главы секретариата народного правительства Чаочжоу Хуан Цинмин, директор управленческого комитета зоны экономического развития городского порта Хуан Юнцюнь, директор ассоциации производителей ювелирных украшений Чжан Сюнфан, а также ряд ведущих специалистов мэрии.
Встречу с делегацией провели начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко и директор МКУ «Центр развития предпринимательства города Владивостока» Елена Новгородова.
Алексей Кушнир приветствовал гостей, впервые посетивших Владивосток, и отметил, что у нашего города сложились многолетние результативные отношения с городами
Чжан Чуньшен, со своей стороны, познакомил с более чем двухтысячелетней историей своего города и с направлениями его современного развития. Он предложил обсудить возможность заключения между Чаочжоу и Владивостоком договора о дружеских и побратимских отношения. Его предложение было с пониманием встречено представителями администрации столицы Приморья. Решено согласовать его с руководителями обоих городов.
Участники рабочей встречи активно обсудили возможности налаживания взаимовыгодного сотрудничества в различных областях предпринимательства, туризма, культуры.