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07:42 (мск), источник: Восток Медиа

Федеральные власти помогут Хабаровскому краю найти газовый компромисс

Правительство региона настроено сменить Exxon на «Газпром».

Источник: Восток Медиа

Хабаровскому краю помогут найти общий язык с бизнесом для разрешения непростой газовой ситуации, которая заставляет регион нести миллиардные убытки в последние годы. Федеральный центр не располагает возможностью напрямую давать указания по проекту «Сахалин-1», но готов принять участие в переговорах.

Об этом журналистам рассказал председатель комитета Государственной Думы России по энергетике Павел Завальный. Депутат проводит в Хабаровске круглый стол «О законодательном обеспечении развития энергетики, добычи и переработки углеводородов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке».

«Этот проект — чисто коммерческий, который действует в своей законодательной зоне, поэтому в данной ситуации можно только договариваться. Всегда можно найти компромисс. Надо искать решение, которое будет устраивать и производителя, и потребителя. У нас существенно занижена цена на газ, а себестоимость его добычи и транспортировки на первом этапе высокая. Дисбаланс кто-то должен покрывать», — сказал Павел Завальный.

Он подчеркнул, что выпадающие доходы Хабаровского края остаются серьёзной проблемой и в профильном комитете Госдумы стараются обеспечить региону соответствующие бюджетные компенсации. По словам депутата, в европейской части России эти моменты регулируются за счёт сверхприбыли от экспорта газа.

«Какая будет модель для дальневосточного рынка — пока неизвестно, он ещё формируется. Основная задача — добиться приемлемых цен для собственного потребителя и учесть покупательские способности населения. Необходим крупный потребитель, который покрыл бы эти расходы. Таких пока нет», — резюмировал председатель комитета.

Как отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, власти региона рассчитывают со временем уйти от сотрудничества с компанией Exxon в этом вопросе.

«Лучше всего было бы перейти на поставки газпромовского газа по регулируемой цене. Есть предварительная информация, что такая работа сейчас проводится. Договориться можно разово — на год, на два. Нам же необходимо решить проблему принципиально», — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в 2015 году край потерял три миллиарда рублей доходов из-за курсовых колебаний. В 2016-м году убытки составили около двух миллиардов, по итогам 2017-го прогнозируют ещё миллиард.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что вопрос стоимости природного газа для Хабаровского края обострился в связи с ростом курса доллара. Власти региона договорились с правительством страны по поводу компенсации за отопительный сезон 2014/15 годов. Ожидаемый транш из федерального бюджета на сумму 1,8 миллиарда рублей направят на компенсацию энергетикам расходов на приобретение голубого топлива.

Сообщалось также, что Хабаровский край в скором будущем окажется перед необходимостью искать нового поставщика природного газа. Международный консорциум Exxon Mobil, у которого регион покупает голубое топливо в рамках проекта «Сахалин-1», намерен отказаться от этого взаимодействия уже в 2021 году.

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