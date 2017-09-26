Президент провел переговоры с главой Татарстана

Источник: Kommersant.uz

В ходе встречи было подчеркнуто, что имеющийся огромный промышленный потенциал, традиционно тесные отношения и многовековые культурно-исторические связи формируют надежный фундамент для кардинального расширения двустороннего многопланового партнерства.

На встрече были подробно обсуждены вопросы дальнейшего развития практического сотрудничества и его наполнения конкретным содержанием, отмечается на сайте президента.

Особое внимание было уделялось увеличению объемов взаимной торговли, реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой, нефтехимической и химической отраслях, автомобилестроении и машиностроении, фармацевтике, сельском хозяйстве, сфере информационных технологий и других направлениях.