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08:14 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов: «Школьные столовые должны вызывать положительные эмоции»

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы была затронута важная проблема состояния школьных столовых.

Мэр города Ирек Ялалов подчеркнул, что у столовых школ 70-х годов «убогий вид». Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы «общепит вызывал положительные эмоции».

Также Ялалов добавил о необходимости контроля работников питания: «Работники кухни должны чувствовать, что над ними, в хорошем смысле, занесена рука».

Глава администрации города призвал навести порядок в продуктах и провести объективный соцопрос, чтобы получить реальные данные об отношении родителей к питанию школьников.

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