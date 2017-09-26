Ирек Ялалов: «Школьные столовые должны вызывать положительные эмоции»
Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы была затронута важная проблема состояния школьных столовых.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы была затронута важная проблема состояния школьных столовых.
Мэр города Ирек Ялалов подчеркнул, что у столовых школ 70-х годов «убогий вид». Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы «общепит вызывал положительные эмоции».
Также Ялалов добавил о необходимости контроля работников питания: «Работники кухни должны чувствовать, что над ними, в хорошем смысле, занесена рука».
Глава администрации города призвал навести порядок в продуктах и провести объективный соцопрос, чтобы получить реальные данные об отношении родителей к питанию школьников.