Ирек Ялалов: «Школьные столовые должны вызывать положительные эмоции»

Мэр города Ирек Ялалов подчеркнул, что у столовых школ 70-х годов «убогий вид». Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы «общепит вызывал положительные эмоции».

Также Ялалов добавил о необходимости контроля работников питания: «Работники кухни должны чувствовать, что над ними, в хорошем смысле, занесена рука».