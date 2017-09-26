Стало известно имя нового представителя губернатора в омском горсовете

Эту должность решили доверить опытному политику Николаю Чиракову.
Депутат прошлого созыва Омского городского Совета ранее руководил фракцией ЕР в ОГС, а также возглавлял один из профильных комитетов.
В полномочия представителя губернатора в горсовете входит взаимодействие с органом местного самоуправления по самому широкому спектру вопросов развития города, получение необходимой информации, а также представление позиции главы региона.
Органам исполнительной власти Омской области рекомендовано оказывать содействие представителю губернатора в городском совете при осуществлении им деятельности. Отметим, что с мая 2016 года позицию губернатора Виктора Назаров в горсовете представлял зампред областного правительства Владимир Компанейщиков.