Стало известно имя нового представителя губернатора в омском горсовете

Эту должность решили доверить опытному политику Николаю Чиракову.

Депутат прошлого созыва Омского городского Совета ранее руководил фракцией ЕР в ОГС, а также возглавлял один из профильных комитетов.

В полномочия представителя губернатора в горсовете входит взаимодействие с органом местного самоуправления по самому широкому спектру вопросов развития города, получение необходимой информации, а также представление позиции главы региона.