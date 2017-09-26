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09:03 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно имя нового представителя губернатора в омском горсовете

Как удалось выяснить «СуперОмску», на прошедшем 25 сентября заседании регионального политсовета «Единой России» партийцы определились с кандидатурой официального представителя губернатора в омском горсовете.

Эту должность решили доверить опытному политику Николаю Чиракову.

Депутат прошлого созыва Омского городского Совета ранее руководил фракцией ЕР в ОГС, а также возглавлял один из профильных комитетов.

В полномочия представителя губернатора в горсовете входит взаимодействие с органом местного самоуправления по самому широкому спектру вопросов развития города, получение необходимой информации, а также представление позиции главы региона.

Органам исполнительной власти Омской области рекомендовано оказывать содействие представителю губернатора в городском совете при осуществлении им деятельности. Отметим, что с мая 2016 года позицию губернатора Виктора Назаров в горсовете представлял зампред областного правительства Владимир Компанейщиков.

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