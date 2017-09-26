В трагедии на Инзерских зубчатках есть и вина государства — Константин Толкачёв

Со скалы сорвались альпинисты из Свердловской области. 25-летняя девушка скончалась на месте. 31-летний мужчина с переломами был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Депутаты и члены рабочей группы стали не только очевидцами случившегося, но самостоятельно организовали спасение пострадавшего.

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«Во-первых, выражаю соболезнования и слова поддержки родным и близким пострадавших. Созвонился с главврачом больницы, мужчина уже переведен из реанимации. В ближайшие дни его должны забрать родственники, — написал в Facebook председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. — Во-вторых, выражаю благодарность депутатам и членам рабочей группы Эдуарду Мустафину, Ильдару Исангулову, Вячеславу Аброщенко, Александру Гончарову, Антону Сазонову, Роману Шайхутдинову, Ильнару Алимбекову, которые не растерялись в сложной ситуации и приняли решение не ждать помощи. Фактически им пришлось шесть часов нести пострадавшего на носилках через скалы и лес. Если бы не их слаженные действия, еще неизвестно, как бы завершилась эта история».