Шавкат Мирзиёев принял министра сельского хозяйства России

На встрече отмечалось, что увеличиваются номенклатура и объемы поставок из Узбекистана свежей и переработанной плодоовощной продукции на рынок России в рамках действующего между нашими странами «зеленого коридора». Российские организации и компании активно участвуют в ежегодно проводимой в Ташкенте Международной плодоовощной ярмарке — по итогам очередного мероприятия в начале этого месяца с ними были заключены экспортные контракты на общую сумму свыше $500 млн.