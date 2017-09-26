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09:43 (мск), источник: Kommersant.uz

Шавкат Мирзиёев принял министра сельского хозяйства России

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне принял министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, прибывшего в нашу страну по поручению президента РФ Владимира Путина.

Источник: Kommersant.uz

На встрече отмечалось, что увеличиваются номенклатура и объемы поставок из Узбекистана свежей и переработанной плодоовощной продукции на рынок России в рамках действующего между нашими странами «зеленого коридора». Российские организации и компании активно участвуют в ежегодно проводимой в Ташкенте Международной плодоовощной ярмарке — по итогам очередного мероприятия в начале этого месяца с ними были заключены экспортные контракты на общую сумму свыше $500 млн.

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Особое внимание стороны уделили вопросам обеспечения продовольственной безопасности, формирования благоприятных условий и создания современной торгово-логистической инфраструктуры для увеличения объемов прямых поставок сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба президента.

Отмечена важность усиления кооперации и создания совместных предприятий в аграрной сфере, в том числе по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, производству семенного материала и ветеринарных препаратов. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере подготовки квалифицированных специалистов.

Александр Ткачев отметил заинтересованность российской стороны в развитии полномасштабного практического сотрудничества между двумя странами в сфере сельского хозяйства.

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