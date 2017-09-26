Шавкат Мирзиёев принял министра сельского хозяйства России
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне принял министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, прибывшего в нашу страну по поручению президента РФ Владимира Путина.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне принял министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, прибывшего в нашу страну по поручению президента РФ Владимира Путина.
На встрече отмечалось, что увеличиваются номенклатура и объемы поставок из Узбекистана свежей и переработанной плодоовощной продукции на рынок России в рамках действующего между нашими странами «зеленого коридора». Российские организации и компании активно участвуют в ежегодно проводимой в Ташкенте Международной плодоовощной ярмарке — по итогам очередного мероприятия в начале этого месяца с ними были заключены экспортные контракты на общую сумму свыше $500 млн.
Особое внимание стороны уделили вопросам обеспечения продовольственной безопасности, формирования благоприятных условий и создания современной
Отмечена важность усиления кооперации и создания совместных предприятий в аграрной сфере, в том числе по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, производству семенного материала и ветеринарных препаратов. Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сфере подготовки квалифицированных специалистов.
Александр Ткачев отметил заинтересованность российской стороны в развитии полномасштабного практического сотрудничества между двумя странами в сфере сельского хозяйства.