Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
10 причин кашля, причина которого — не простуда
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Путину показали транспорт, который заменит автобусы и троллейбусы
Неизвестный принес сумку с 1 млн руб. в благотворительный фонд РФ
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из России пошли мимо Украины
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Саакашвили наказали за нелегальный переход границы
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Лучшие снимки Cassini
09:27 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирский губернатор пожаловался, что слухи об отставке мешают работать

НОВОСИБИРСК, 26 сен — РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий пожаловался, что слухи о планируемых отставках глав регионов не способствуют плодотворной работе.

Источник: РИА Новости

Ранее СМИ сообщали, что в начале этой недели могут произойти досрочные отставки глав ряда регионов. Среди субъектов федерации, где, по данным СМИ, ожидаются кадровые перемены, названы Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края.

Читайте также
В Новосибирской области опровергли планы по отставке губернатора

В понедельник 25 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию.

«Ну принял президент решение по (Николаю) Меркушкину, идет ротация кадров. Хорошо знаю, кого назначили исполняющим обязанности губернатора Самарской области, мы с ним много контактировали. Меня назначал президент временно исполняющим обязанности, потом я получил доверие людей. В ноябре заканчивается срок. Президент принимает решение. Президент ничего не комментировал, так чего мне комментировать?», — сказал Городецкий журналистам.

Он отметил, что считает нехорошей тенденцией, когда избранное должностное лицо — главу региона постоянно «снимают». По мнению Городецкого, нетактично называть регионы, в которых может смениться власть.

«Это не способствует работе абсолютно. Приходит время замен, ротаций по разным причинам. Президент высказывает свое мнение и принимает решение. Вот тогда надо его оглашать. По нашей области не мне судить. Я работаю, работаю с удовольствием, выполняю то доверие, которое мне оказали избиратели, системно информирую о всех шагах, которые мы делаем. Да, наверное, как в любой работе и в любом регионе, есть что-то прогрессивное, а есть то, что можно поправлять и усиливать, поэтому судить, попадаем ли мы в этот (список)…, сплетни и слухи — не мое кредо», — заявил губернатор.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
рудолф Штаудингер
"Я работаю, работаю с удовольствием"! Только не информируйте, а прислушивайтесь к избирателям и не прекращайте переписку.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Новосибирский губернатор пожаловался, что слухи об отставке мешают работать
РВСН начали проверку в Новосибирском ракетном соединении
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Ирину Яровую назвали кандидатом в губернаторы Мурманской области
Сенаторы хотят разрешить работать заключенным вне тюрем
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Петербургские коммуналки интересуют только москвичей
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Российский регион запускает ипотеку под 1%
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь