Новосибирский губернатор пожаловался, что слухи об отставке мешают работать

«Ну принял президент решение по (Николаю) Меркушкину, идет ротация кадров. Хорошо знаю, кого назначили исполняющим обязанности губернатора Самарской области, мы с ним много контактировали. Меня назначал президент временно исполняющим обязанности, потом я получил доверие людей. В ноябре заканчивается срок. Президент принимает решение. Президент ничего не комментировал, так чего мне комментировать?», — сказал Городецкий журналистам.

«Это не способствует работе абсолютно. Приходит время замен, ротаций по разным причинам. Президент высказывает свое мнение и принимает решение. Вот тогда надо его оглашать. По нашей области не мне судить. Я работаю, работаю с удовольствием, выполняю то доверие, которое мне оказали избиратели, системно информирую о всех шагах, которые мы делаем. Да, наверное, как в любой работе и в любом регионе, есть что-то прогрессивное, а есть то, что можно поправлять и усиливать, поэтому судить, попадаем ли мы в этот (список)…, сплетни и слухи — не мое кредо», — заявил губернатор.