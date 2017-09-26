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12:14 (мск), источник: Newslab.ru

Закон о поддержке дольщиков не дойдет до октябрьской сессии Заксобрания

Разработанный администрацией Красноярска закон о поддержке обманутых дольщиков вряд ли дойдет до первой в этом политическом сезоне сессии Законодательного Собрания Красноярского края — принимать его в таком виде нельзя.

Источник: Reuters

Разработанный администрацией Красноярска закон о поддержке обманутых дольщиков вряд ли дойдет до первой в этом политическом сезоне сессии Законодательного Собрания Красноярского края. Об этом Newslab.ru рассказал вице-спикер краевого парламента Алексей Кулеш.

Причина в том, что на текущий момент этот законопроект является очень «сырым» и недоработанным — он плохо согласуется с федеральным законодательством и совершенно не учитывает существующий объем недостроенных домов.

«Большие вопросы есть и к самой концепции этого закона, — говорит Кулеш, также являющийся председателем комитета ЗС по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, — с одной стороны, он разработан для поддержки пострадавших дольщиков, а с другой, предполагает основным инструментом — выделение денег застройщикам, что не учитывает интересов граждан и не защищает их права».

Одной из основных претензий к новому закону в его нынешнем варианте является отсутствие в нем адекватных механизмов обеспечения жильем дольщиков на время достройки их домов. Чтобы решить эту проблему, край мог бы купить в собственность квартиры и сдавать их людям, у которых нет жилья, в социальную аренду на время строительства.

«Однако таких норм в нынешней редакции закона нет, — говорит Кулеш, — и в таком виде мы не можем выносить его на сессию, а, тем более, принять».

В планах Заксобрания максимально оперативно доработать этот закон, учитывая ситуацию с дольщиками в крае. Однако сделать это до даты проведения сессии, которая назначена на 19 октября, вряд ли удастся, ведь закон нужно будет еще утвердить у губернатора, в краевом правительстве, прокуратуре и так далее.

Между тем, проблема обманутых дольщиков в Красноярске остается напряженной. Инвесторы дома на ул. Грунтовая, 28а голодают уже пятые сутки. Еще раньше началась акция протеста у краевого правительства, где разбит палаточный лагерь, в котором сейчас живет порядка 40 пострадавших дольщиков из Красноярска, Железногорска и Сосновоборска.

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