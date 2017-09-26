Мэрия Иркутска не исполняет перечень поручений президента РФ по вопросам погребения

Источник: IrkutskMedia.ru

Администрация Иркутска не занимается исполнением ряда поручений президента РФ по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента РФ по вопросам организации погребения и похоронного дела, проведенной контрольным управлением президента РФ от 9 июля 2017 года. По словам председателя комитета городского обустройства мэрии областного центра Елены Федоровой, неисполнение поручения связано с тем, что администрации не успевает заняться данным вопросом в связи с большим объемом других тем. Заявителем вопроса по организации и проведению похоронного дела выступил депутат городской Думы Александр Якубовский. Данную тему рассмотрели на комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Думы Иркутска накануне, 25 сентября. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Мэрия предложила перенести рассмотрение вопроса по погребению на ноябрь в связи с нехваткой времени. По словам Александра Якубовского, поручение было дано в июле месяце 2017 года и по логике уже все муниципалитеты страны должны заниматься данным вопросом.

«Нам нужно время на подготовку. Сейчас мы подготовили на рассмотрение 23 других вопроса. Рассмотрение же организации погребения мы перенесли. Сейчас необходимо подготовить всю информацию с профессиональной токи зрения, поэтому данный вопрос просим перенести на ноябрь», — отметила Елена Федорова.

Депутат городской думы не согласился с перенесением вопроса на ноябрь месяц, потому что данное поручение было дано еще в июле и по идее оно сейчас уже должно изучаться.

По итогу на комиссии по ЖКХ думы Иркутска вопрос по исполнению перечня поручений президента РФ по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента РФ по вопросам организации погребения и похоронного дела, проведенной Контрольным управлением был перенесен на октябрь.

Кроме того, администрация в 2017 году так и не разработала концепцию озеленения территории города.

«Вопрос разработки концепции уже рассматривается с ноября 2016 года. Я два раза ставил этот вопрос на слушания. Предлагал провести совместное с мэрией совещание по данной теме, однако оно так ни разу и не состоялось. В июне было принято решение о создании рабочей группы, однако прошло три месяца, а ответа на данный вопрос я так и не увидел», — сообщил Александр Якубовский.

По словам Елены Федоровой, мэрия столкнулась с тем, что ранее администрация ни разу не проводила инвентаризацию зеленых насаждений. Поэтому прежде чем разрабатывать концепцию по озеленению, нужно посчитать, сколько и где у нас зеленых насаждений по городу. До конца года мы должны провести всю инвентаризацию. Отсюда мы просим перенести рассмотрение данного вопроса на март.

«Я ставил этот вопрос в 2016 году в связи с тем, что 2017 год президентом РФ объявлен Годом экологии. Однако получается, что в принципе его так и не рассмотрели в нынешнем году. На мой взгляд это печально. Ведь разработка концепции озеленения территории Иркутска могла бы быть показательной для жителей города. Мы могли бы отчитаться о том, какая серьезная и колоссальная работа проделана в Год экологии», — подчеркнул Александр Якубовский.

По решению комиссии вопрос по концепции изменения магистральных улиц города и разработке концепции озеленения Иркутска переносится на март 2018 года.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что в 2016 году экологи, дендрологи и общественники обследовали и провели инвентаризацию зеленых насаждений. По словам замначальника управления по хоране окружающей среды и экологической безопасности Комитета ЖКХ администрации Натальи Ступиной, на тот момент занимавшей должность и.о. начальника управления экологии администрации Иркутска, в течение 2016 года была запланирована ликвидация около 1 тысячи ветхих деревьев. В 2015 году были проведены проверки городских дворов, особое внимание было уделено детским площадкам, по выданным предписаниям управляющие компании снесли находящиеся там аварийные деревья.

Напомним, что муниципальные кладбища Иркутска утопали в тоннах мусора в мае 2017 года. Работники МУП «Спецавтохозяйство» с 3 мая круглосуточно вывозили мусор с территорий городских кладбищ. Муниципальный контракт с подрядчиком расторгнут. Также мэром Иркутска Дмитрием Бердниковым принято решение отстранить сотрудника администрации, ответственного за контроль над соблюдением чистоты кладбищ.