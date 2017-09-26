Делегация парламента Казахстана возложила цветы к памятнику Каримова
В Самарканде делегация Казахстана посетила комплексы Хазрати Хизр и Имама Бухари и мавзолей Амира Темур.
В Самарканде делегация Казахстана посетила комплексы Хазрати Хизр и Имама Бухари и мавзолей Амира Темур.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Делегация парламента Казахстана возложила цветы к памятнику первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде.
«Ислам Каримов — великий политик, проявивший мужество и твердость в обретении Узбекистаном независимости, самоотверженно служивший во имя всестороннего развития государства», — цитирует слова председателя сената
В Самарканде делегация Казахстана посетила комплексы Хазрати Хизр и Имама Бухари и мавзолей Амира Темур.
Напомним, представители казахстанского пардамента прибыли в РУз для участия в переговорах в сенате и законодательной палате Олий Мажлиса.
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