Делегация парламента Казахстана возложила цветы к памятнику Каримова

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Делегация парламента Казахстана возложила цветы к памятнику первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде.

«Ислам Каримов — великий политик, проявивший мужество и твердость в обретении Узбекистаном независимости, самоотверженно служивший во имя всестороннего развития государства», — цитирует слова председателя сената Касым-Жомарта Токаева ИА «Жахон».

В Самарканде делегация Казахстана посетила комплексы Хазрати Хизр и Имама Бухари и мавзолей Амира Темур.

Напомним, представители казахстанского пардамента прибыли в РУз для участия в переговорах в сенате и законодательной палате Олий Мажлиса.