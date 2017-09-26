Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Расследование РБК: как россиянин стал самым богатым в Македонии
Видео с места аварии автобуса на трассе «Дон»
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
«Без российского транзита упрется в тупик» — эксперт об Украине
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Саакашвили наказали за нелегальное пересечение границы
Спор Собчак и Навального огорчил Ходорковского
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Лучшие снимки Cassini
10:03 (мск), источник: Sputnik

Делегация парламента Казахстана возложила цветы к памятнику Каримова

В Самарканде делегация Казахстана посетила комплексы Хазрати Хизр и Имама Бухари и мавзолей Амира Темур.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Делегация парламента Казахстана возложила цветы к памятнику первого президента Узбекистана Ислама Каримова в Самарканде.

«Ислам Каримов — великий политик, проявивший мужество и твердость в обретении Узбекистаном независимости, самоотверженно служивший во имя всестороннего развития государства», — цитирует слова председателя сената Касым-Жомарта Токаева ИА «Жахон».

В Самарканде делегация Казахстана посетила комплексы Хазрати Хизр и Имама Бухари и мавзолей Амира Темур.

Напомним, представители казахстанского пардамента прибыли в РУз для участия в переговорах в сенате и законодательной палате Олий Мажлиса.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
СК расследует дело о рекордной в истории Минобороны взятке
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Ирину Яровую назвали кандидатом в губернаторы Мурманской области
Сенаторы хотят разрешить работать заключенным вне тюрем
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
«Спартак» примет «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Московский «Спартак» пройдет настоящую проверку на прочность в матче 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Новостройки в Москве начали дорожать
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь