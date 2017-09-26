Виталий Мутко: Сомнения ФИФА рассеются, когда они посетят самарский стадион

Источник: РИА "Новости"

«По ряду городов у ФИФА есть тревоги, что не будут достроены гостиницы, — сообщил Мутко. — Я попросил, чтобы они воочию посмотрели. В Самаре, Саранске. Я недавно бывал там и они находятся в большой степени готовности в моем понимании.

Звучит больше тревоги по стадиону в Самаре. Он большой, самый серьезный. Но я еще раз заверил, что все решения приняты. Надеюсь, что в октябре уложим газон и все будет нормально.