Виталий Мутко: Сомнения ФИФА рассеются, когда они посетят самарский стадион
Делегация ФИФА, посетив Самару, должна убедиться, что подготовка к ЧМ-2018 идет в нормальном режиме, заявил президент Российского футбольного союза
Делегация ФИФА, посетив Самару, должна убедиться, что подготовка к ЧМ-2018 идет в нормальном режиме, заявил президент Российского футбольного союза
«По ряду городов у ФИФА есть тревоги, что не будут достроены гостиницы, — сообщил Мутко. — Я попросил, чтобы они воочию посмотрели. В Самаре, Саранске. Я недавно бывал там и они находятся в большой степени готовности в моем понимании.
Звучит больше тревоги по стадиону в Самаре. Он большой, самый серьезный. Но я еще раз заверил, что все решения приняты. Надеюсь, что в октябре уложим газон и все будет нормально.
Я их пригласил посетить стадион. И сразу многие сомнения, может быть, рассеются, когда они увидят что внутри уже практически идут отделочные работы. Мы немного задержались с кровлей, но это немудрено, потому что такой сложный проект.