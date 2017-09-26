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10:06 (мск), источник: Volga News

Виталий Мутко: Сомнения ФИФА рассеются, когда они посетят самарский стадион

Делегация ФИФА, посетив Самару, должна убедиться, что подготовка к ЧМ-2018 идет в нормальном режиме, заявил президент Российского футбольного союза вице-премьер Виталий Мутко в комментарии каналу «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«По ряду городов у ФИФА есть тревоги, что не будут достроены гостиницы, — сообщил Мутко. — Я попросил, чтобы они воочию посмотрели. В Самаре, Саранске. Я недавно бывал там и они находятся в большой степени готовности в моем понимании.

Звучит больше тревоги по стадиону в Самаре. Он большой, самый серьезный. Но я еще раз заверил, что все решения приняты. Надеюсь, что в октябре уложим газон и все будет нормально.

Я их пригласил посетить стадион. И сразу многие сомнения, может быть, рассеются, когда они увидят что внутри уже практически идут отделочные работы. Мы немного задержались с кровлей, но это немудрено, потому что такой сложный проект.

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