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10:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ключевые свердловские министерства обрели руководителей

Злоказов и Кулаченко остались «при делах».

Источник: УралИнформБюро

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении руководителей двух из трех ключевых министерств региона — минсоцполитики и минфина. Заведовать социалкой, как и прежде, будет Андрей Злоказов, финансами — Галина Кулаченко. Последняя параллельно с работой в министерстве сохранила должность вице-губернатора.

Также Куйвашев утвердил назначения Алексея Орлова и Владимира Тунгусова на посты своих первых заместителей, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона.

Стоит отметить, что 25 сентября все 4 кандидатуры в соответствии с законодательством были вынесены на рассмотрение областного ЗакСо — депутаты без лишних вопросов одобрили продолжение их работы в правительстве.

Необходимость формирования нового состава свердловского кабмина возникла после победы Евгения Куйвашева на выборах губернатора. Присягнув на верность региону, он затем принял отставку предыдущего созыва правительства.

С Законодательным Собранием главе Среднего Урала требуется также согласовать кандидатуру на пост главы МУГИСО, остальных Куйвашев может подобрать единолично. По данным инсайдеров «Уралинформбюро», не всем министрам гарантировано сохранение поста.

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