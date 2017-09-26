Власти Феодосии надумали реформировать сферу ЖКХ

— Проблемы городского округа известны горожанам и хорошо известны нам, как местным жителям. Это вопросы, связанные с городским хозяйством, благоустройством и экономикой города. Наболевшая тема — это, конечно, чистота и опрятность. На сегодняшний день максимально принимаются все усилия, чтобы город убирался, но этого недостаточно. Мы с и.о. главы администрации (ред., — Сергей Фомич) обсуждали проблему и пришли к выводу, что нам требуется реформа городского хозяйства. Этим мы займемся после 4 октября, когда будет сформирована новая команда администрации, — цитирует Кафа главу Феодосийского округа Владимир Титаренко.

Реформы, уверены чиновники, общественность должна поддержать не только согласием, но и делом. В свою очередь, власти Феодосии обещают к горожанам прислушиваться.