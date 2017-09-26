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10:16 (мск), источник: КрымPress

Власти Феодосии надумали реформировать сферу ЖКХ

Власти Феодосии намерены заняться реформированием сферы ЖКХ ориентировочно в октябре.

— Проблемы городского округа известны горожанам и хорошо известны нам, как местным жителям. Это вопросы, связанные с городским хозяйством, благоустройством и экономикой города. Наболевшая тема — это, конечно, чистота и опрятность. На сегодняшний день максимально принимаются все усилия, чтобы город убирался, но этого недостаточно. Мы с и.о. главы администрации (ред., — Сергей Фомич) обсуждали проблему и пришли к выводу, что нам требуется реформа городского хозяйства. Этим мы займемся после 4 октября, когда будет сформирована новая команда администрации, — цитирует Кафа главу Феодосийского округа Владимир Титаренко.

Реформы, уверены чиновники, общественность должна поддержать не только согласием, но и делом. В свою очередь, власти Феодосии обещают к горожанам прислушиваться.

— Сейчас до октября самые «горячие» вопросы: это подготовка к отопительному сезону, которая подходит к завершению, и формирование бюджета. Более того, система жилищно-коммунального хозяйства показывает сложности в работе и необходимость изменений. Мы хотим привлекать общественность в качестве информатора, который более осведомлен о мелких проблемах в своем районе. Феодосийцы могут передавать информацию своим депутатам, которые будут собирать вопросы, а дальше мы будем совместно искать пути их решения. Мы вырабатываем стратегию слушать граждан, — отметил и.о. главы администрации.

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