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10:24 (мск), источник: Ведомости

Ирину Яровую назвали кандидатом в губернаторы Мурманской области

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая может стать губернатором Мурманской области, сообщает FlashNord со ссылкой на источник в руководстве думской фракции «Единая Россия» и еще на двух депутатов Думы.

Источник: РИА "Новости"

По словам одного из них, с Яровой уже прошли консультации о возможной смене работы. «Она возглавляет список из трех претендентов на пост губернатора этого региона», — цитирует FlashNord. Получить комментарий самой Яровой агентству не удалось.

Недавно Мурманскую область различные СМИ называли в числе регионов, где уже в ближайшее время может смениться руководство. О возможной досрочной отставке губернатора Марины Ковтун сообщали в том числе источники FlashNord, «Коммерсанта» и «Ведомостей». Сама Ковтун 22 сентября заявила, что «фейки» не комментирует, поскольку у нее «другая работа». Она напомнила, что ее полномочия истекают в сентябре 2019 г., сейчас она и ее команда работают «в штатном режиме».

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Ольга Лысенко
А замом Поклонскую . Интересно , конечно , пройдет или нет. У Вольфовича как то не получилось. Они же законодатели --депутаты , а не хозяйственники....
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