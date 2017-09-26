Александр Дубовицкий вошел в состав правительства Новосибирской области
Ранее он был назначен и.о. природных ресурсов и экологии, сообщали в правительстве региона.
Ранее он был назначен и.о. природных ресурсов и экологии, сообщали в правительстве региона.
Александр Дубовицкий вошел в состав правительства Новосибирской области, постановление опубликовано на сайте.
«Ввести в состав Правительства Новосибирской области Дубовицкого Александра Васильевича, исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области», — говорится в постановлении.
Напомним, 19 сентября губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий представил и. о. министра сотрудникам Департаментов лесного хозяйства, охраны животного мира, природных ресурсов и окружающей среды. До назначения на новую должность Александр Дубовицкий в течение семи лет занимал пост главы Сузунского района Новосибирской области.
Губернатор выказал ожидание, что накопленный опыт и профессионализм Александра Дубовицкого позволят ему выстроить эффективную работу нового министерства.
Новое министерство объединит в себе три департамента — лесного хозяйства, животного мира, а также департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды. Министерство будет правопреемником обязательств всех трех департаментов, а также получит возможность распоряжаться всеми лесными участками на территории региона, использовать природные ресурсы в рамках полномочий и заниматься охраной окружающей среды.