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11:04 (мск), источник: УралПолит.ру

​Куйвашев назначил трех своих замов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил себе трех заместителей, чьи кандидатуры одобрили парламентарии.

«УралПолит.Ru» писал, что кандидатуры первых заместителей губернатора, предложенные Куйвашевым, были одобрены депутатами Заксобрания региона.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ… о назначении членов регионального правительства, чье согласование состоялось накануне в законодательном собрании, на ключевые должности», — говорится в сообщении правительства области.

На пост первого замгубернатора назначен Алексей Орлов, под чьей ответственностью находится управление социально-экономическим развитием региона.

Должность еще одного первого замгубернатора — руководителя администрации губернатора занял Владимир Тунгусов. Он отвечает за укрепление общественно-политической стабильности в регионе, организационное обеспечение деятельности правительства.

Галина Кулаченко заняла третий пост заместителя губернатора — министра финансов региона.

Министром социальной политики области стал Андрей Злоказов.

Вновь назначенные члены правительства приступают к работе в новом статусе с 26 сентября.

Правительство напоминает, что все они занимали аналогичные посты в прежнем составе кабинета министров.

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