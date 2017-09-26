Евгений Денисов назначен прокурором Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что именно в связи с рассмотрением кандидатуры Евгения Денисова на пост прокурора и было перенесено заседание Заксобрания с 28 на 26 сентября.

Напомним, что 23 августа Генпрокуратура РФ приняла отставку Олега Понасенко.

СПРАВКА

Денисов Евгений Александрович родился в 1976 году в с. Иваново Ковровского района Владимирской области. В 1999 году окончил Владимирский государственный педагогический университет. Женат, двое детей. С 1996 по 2008 год работал в прокуратуре Владимирской области.

В июне 2008 года был назначен на должность заместителя прокурора Нижегородской области.