Военные корабли РК отправились в Иран

«Спустя месяц, после окончания международного морского конкурса “Кубок Каспия — 2017”, военные моряки вновь вышли в дальнее плавание. В этот раз запланирован поход казахстанских Военно-морских сил в порт Энзели Исламской Республики Иран», — сообщил начальник штаба войсковой части 29011 капитан 2 ранга Кусаин Умаров.



По его словам, общее расстояние составляет более 450 морских миль. В походе принимают участие экипажи двух ракетно-артиллерийских кораблей «Орал» и «Сарыарка».



Как отметили в ведомстве, визит осуществляется в целях укрепления двухстороннего военного сотрудничества между Военно-морскими силами Республики Казахстан и Исламской Республики Иран.