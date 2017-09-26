Военные корабли РК отправились в Иран
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Отряд кораблей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Отряд кораблей
«Спустя месяц, после окончания международного морского конкурса “Кубок Каспия — 2017”, военные моряки вновь вышли в дальнее плавание. В этот раз запланирован поход казахстанских
По его словам, общее расстояние составляет более 450 морских миль. В походе принимают участие экипажи двух
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