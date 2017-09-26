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19:35 (мск), источник: Kazinform

Военные корабли РК отправились в Иран

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Отряд кораблей Военно-морских сил Вооруженных сил Республики Казахстан с неофициальным визитом убыл в Иламскую Республику Иран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Источник: AP 2017

«Спустя месяц, после окончания международного морского конкурса “Кубок Каспия — 2017”, военные моряки вновь вышли в дальнее плавание. В этот раз запланирован поход казахстанских Военно-морских сил в порт Энзели Исламской Республики Иран», — сообщил начальник штаба войсковой части 29011 капитан 2 ранга Кусаин Умаров.

По его словам, общее расстояние составляет более 450 морских миль. В походе принимают участие экипажи двух ракетно-артиллерийских кораблей «Орал» и «Сарыарка».

Как отметили в ведомстве, визит осуществляется в целях укрепления двухстороннего военного сотрудничества между Военно-морскими силами Республики Казахстан и Исламской Республики Иран.

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