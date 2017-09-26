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11:37 (мск), источник: СуперОмск

Омский губернатор рассказал о том, сколько денег уходит в Москву

Виктор Назаров прокомментировал инициативу федерального центра по списанию долгов регионам.

В 2018 году в России будет запущена программа по списанию долгов регионам. В первые два года субъекты смогут выплачивать всего по 5% долгов. Всего программа будет рассчитана на семь лет. Ожидается, что решения проблемы закредитованности регионов может начаться реформа межбюджетных отношений.

Губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал о том, что в 2016 году на территории региона было собрано 138 млрд рублей налогов. Из них в области осталось всего 60 млрд.

«Я поддерживаю любые инициативы, направленные на то, чтобы сделать налоговую политику и распределение межбюджетных трансферов более справедливыми. Если инициатива воплотится в жизнь, то у Омской области появится намного больше возможностей для развития», — приводит слова Назарова «Коммерсант».

На 1 сентября 2017 года госдолг Омской области составляет 38,4 млрд рублей. 61,1% от этой суммы приходится на бюджетные кредиты, 18,1% — на коммерческие заимствований. Еще 20,8% от общей суммы госдолга составляют ценные бумаги.

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