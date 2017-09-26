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11:51 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский поручил главам строить новые арт-объекты и благоустраивать скверы и парки

Губернатор Борис Дубровский поставил задачу расширить перечень объектов по проекту «Городская среда» в 2018 году.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Дубровский отметил, что в каждом городе есть удивительные объекты, с которыми связана история, и которые нуждаются в особой защите.

«Мы должны максимально использовать возможности программы благоустройства, чтобы сохранять городскую среду — фонтаны, скверы, парки. Не только строить новое, но и поддерживать в нормальном состоянии то, что было построено до нас. Мне кажется, что мы должны выстраивать городскую среду в регионе таким образом, чтобы появление новых арт-объектов и точек притяжения не сопровождалось увяданием или забытьем старых, но проверенных временем, любимых жителями мест отдыха», — подчеркнул он.

Напомним, ранее Борис Дубровский утвердил программу благоустройства населенных пунктов Челябинской области на 2018−2022 годы. За пять лет на ремонт дворовых и общественных территорий в регионе планируется потратить более 5 млрд рублей. таким образом, каждый год на благоустройство будет потрачен 1 миллиард и 50 миллионов рублей.

Кроме того, 23,5 млн рублей в 2018 году направят на обустройство городских парков.

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