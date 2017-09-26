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11:51 (мск), источник: Volga News

Михаил Бабич представил Дмитрия Азарова в качестве врио губернатора

Полпред заметил, что в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрию Азарову придется проработать около года до выборов главы региона.

Источник: Reuters

Во вторник, 26 сентября, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представил временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова членам регионального правительства, депутатам губернской думы, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям СМИ, общественных и религиозных организаций.

Напомним, 25 сентября президент подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области» в связи с заявлением Николая Меркушкина о досрочном прекращении полномочий и назначил Дмитрия Азарова временно исполняющим обязанности главы региона.

«Дмитрий Игоревич не нуждается в особом представлении, вся его биография связана с Самарской областью. На всех местах работы его отличали глубина понимания проблемы и желание детально разобраться в каждом вопросе», — сказал Михаил Бабич.

Полпред заметил, что в статусе временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрию Азарову придется проработать около года до выборов главы региона.

Среди первоочередных задач, стоящих перед врио губернатора, Михаил Бабич выделил подготовку к чемпионату мира.

Полпред президента также выразил слова благодарности Николаю Меркушкину за пять с половиной лет работы на благо Самарской области.

«Это и подготовка к чемпионату мира, и реализация крупных инвестиционных проектов. Агропромышленный комплекс вырос в 2,5 раза, строятся новые спортивные объекты и многое другое», — сказал Михаил Бабич.

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