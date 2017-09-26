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11:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский край хочет уйти от экссоновского газа

В комитете Госдумы РФ по энергетике предлагают договариваться.

Источник: Reuters

В газовом вопросе Хабаровскому краю пообещали помочь в комитете Госдумы Федерального собрания по энергетике. Об этом сказал председатель профильного комитета Павел Завальный, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, Хабаровский край — единственный регион России, который получает газ не от «Газпрома», а от международного консорциума «Exxon». В 2005 году был заключён договор между Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК) и Exxon Neftegas, оператором проекта «Сахалин-1», сроком на 20 лет, при этом цена на газ привязана к курсу доллара. Долгое время все шло нормально, но три года назад вопрос обострился из-за падения курса рубля. И если население скачка не ощутило, поскольку государство субсидирует тарифы для населения, то промышленным потребителям пришлось тяжело.

Как отметил Завальный, Госдума не может напрямую влиять на действующий контракт, однако, может помочь договориться.

«Единственный способ — договариваться, — сказал он. — В любом договоре всегда есть место компромиссу. Надо искать решение так, чтобы это устраивало и производителя, и потребителя. У нас занижена цена на газ, а себестоимость его добычи на первом этапе крайне высокая, особенно на шельфе. Экономическая стоимость газа выше, чем та цена, которая является регулируемой. Возникает дисбаланс, который должен кем-то покрываться. Вопрос в формировании модели дальневосточного рынка газа. Основная задача, конечно, приемлемые цены для потребителя с учётом покупательских способностей населения. К слову, власть федеральная в этом участвует, но здесь не может быть каких-то директив, указаний».

По словам федерального чиновника, выпадающие доходы Хабаровского края остаются серьёзной проблемой, которую пытаются решить с помощью бюджетных компенсаций. К примеру, за 2015 год Хабаровский край понёс 2 млрд убытков, так называемых выпадающих доходов, в 2016 — около 2 млрд, а в текущем эта цифра составит млрд.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук отметил, что видит решение проблемы в уходе от сотрудничества в этом вопросе с Exxon Neftegas.

«Договариваться, конечно, надо на федеральном уровне. А мы сейчас ставим вопрос иначе. Нужно со временем уйти от экссоновского газа и перейти на газпромовский по регулируемой цене. Работа такая предварительно проводится. Ранее решали проблему разово, договаривались на год-два, но надо решить принципиально. Уйти от Exxon и работать по ценам, регулируемым нашим государством», — сказал Анатолий Литвинчук. Напомним, делегация Госдумы находится в Хабаровском крае с рабочей поездкой.

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