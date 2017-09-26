Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации

Источник: РИА "Новости"

«Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?» — спросила Светлана Горячева. По ее словам, с этим вопросом к ней подходили многие сенаторы.

Нужно «от аппарата комитета кого-то выделить, чтобы ходил, смотрел, что там подается», считает госпожа Горячева. «Эти котлеты, которые можно в любой забегаловке, извините, за копейки купить… а тут это стоит сверхдорого», — добавила она.

«Абсолютно правильная постановка (вопроса.— “Ъ”)», — согласился зампред комитета Владимир Полетаев. Но решить этот вопрос, по его словам, оказалось непросто: только в этом году в комбинате питания сменились пять руководителей.

«Не с кем разговаривать. С одним начинаем, а он к концу дня уже не работает», — сказал сенатор. Вопрос, по его словам, нужно «поставить жестко», уже намечен «ряд административных мероприятий».