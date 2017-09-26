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11:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сенаторы возмутились качеством питания в Совете Федерации

На заседании комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту члены верхней палаты обсудили вопрос «совершенствования» качества «питания и буфетного обслуживания» сенаторов. Первый зампред комитета Светлана Горячева пожаловалась на «низкое качество пищи», которую готовят в СФ.

Источник: РИА "Новости"

«Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?» — спросила Светлана Горячева. По ее словам, с этим вопросом к ней подходили многие сенаторы.

Нужно «от аппарата комитета кого-то выделить, чтобы ходил, смотрел, что там подается», считает госпожа Горячева. «Эти котлеты, которые можно в любой забегаловке, извините, за копейки купить… а тут это стоит сверхдорого», — добавила она.

«Абсолютно правильная постановка (вопроса.— “Ъ”)», — согласился зампред комитета Владимир Полетаев. Но решить этот вопрос, по его словам, оказалось непросто: только в этом году в комбинате питания сменились пять руководителей.

«Не с кем разговаривать. С одним начинаем, а он к концу дня уже не работает», — сказал сенатор. Вопрос, по его словам, нужно «поставить жестко», уже намечен «ряд административных мероприятий».

Наталья Корченкова

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Сергей Саморуков
Смешно . Более глупой ситуации сложно придумать . Сами ж за такое голосовали и сами же возмущаются ...
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