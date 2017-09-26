Алиханов объявил о сокращении штата правительства Калининградской области

Источник: Новый Калининград

«Что же касается эффективности органов власти, то сейчас мы сокращаем госаппарат, в том числе за счет автоматизации каких-то процессов, и не собираемся останавливаться на широкой линейке способов донесения информации», — отметил Антон Алиханов.

При этом он не стал уточнять, сколько чиновников областного правительства лишатся работы.

На этой же встрече он заявил о необходимости применения режима «ручного управления» для запуска крупных инвестиционных проектов в Калининградской области.