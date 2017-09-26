Алиханов объявил о сокращении штата правительства Калининградской области
Глава региона Антон Алиханов официально объявил о сокращении штата областного правительства. О намерении провести кадровую оптимизацию, как передает
Глава региона Антон Алиханов официально объявил о сокращении штата областного правительства. О намерении провести кадровую оптимизацию, как передает
«Что же касается эффективности органов власти, то сейчас мы сокращаем госаппарат, в том числе за счет автоматизации
При этом он не стал уточнять, сколько чиновников областного правительства лишатся работы.
На этой же встрече он заявил о необходимости применения режима «ручного управления» для запуска крупных инвестиционных проектов в Калининградской области.
«Три года Роман Аранин пытается построить новое производство, но постоянно