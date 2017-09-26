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13:50 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов объявил о сокращении штата правительства Калининградской области

Глава региона Антон Алиханов официально объявил о сокращении штата областного правительства. О намерении провести кадровую оптимизацию, как передает пресс-служба правительства региона, он заявил в Москве на встрече менеджеров «ВЭБ 2.0».

Источник: Новый Калининград

«Что же касается эффективности органов власти, то сейчас мы сокращаем госаппарат, в том числе за счет автоматизации каких-то процессов, и не собираемся останавливаться на широкой линейке способов донесения информации», — отметил Антон Алиханов.

При этом он не стал уточнять, сколько чиновников областного правительства лишатся работы.

На этой же встрече он заявил о необходимости применения режима «ручного управления» для запуска крупных инвестиционных проектов в Калининградской области.

«Три года Роман Аранин пытается построить новое производство, но постоянно что-то мешает. Мы с ним познакомились, он повел меня на свое предприятие, я посмотрел и решил, что этот проект должен быть реализован. Совместно с Фондом развития промышленности мы помогли ему с землей, объяснили, как воспользоваться мерами господдержки в части получения льготных займов», — отметил Антон Алиханов.

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