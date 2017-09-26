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15:22 (мск), источник: АиФ Калининград

Польша может возобновить режим МПП с Калининградом на время ЧМ-18

Польша может возобновить режим малого приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью на время Чемпионата мира по футболу в 2018 года, сообщает «Радио Ольштын».

Источник: Аргументы и факты

Напомним, что в июле 2016 года польские власти в одностороннем порядке прекратили действие программы. Объяснили это тем, что в Калининградской области «растет милитаризация и деятельность российских спецслужб и других силовых ведомств». Россия при этом ввела зеркальные меры.

«ЧМ-2018 в России-это отличная возможность для восстановления малого приграничного движения», — считают Варминско-мазурские представители Польской Аграрной Партии ПСЛ.

По мнению представителя Польской Аграрной Партии ПСЛ Мариана Поджевскиего, возврата режима МПП ждут и жители приграничной зоны Польши — для них это источник заработка, так туристы, которые приедут на чемпионат по футболу в Калининградскую область, могли бы использовать инфраструктуру на Вармии и Мазурах.

Однако другие представители партий напоминают, что малое приграничное движение было приостановлено из соображений безопасности, «последние военные действия, например, российско-белорусские учения Запад 2017 не способствуют по его мнению тому, чтобы возобновить МПП».

Напомним, что игры ЧМ на территории России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Калининграде состоится 4 матча.

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