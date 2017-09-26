Польша может возобновить режим МПП с Калининградом на время ЧМ-18

Источник: Аргументы и факты

Напомним, что в июле 2016 года польские власти в одностороннем порядке прекратили действие программы. Объяснили это тем, что в Калининградской области «растет милитаризация и деятельность российских спецслужб и других силовых ведомств». Россия при этом ввела зеркальные меры.

«ЧМ-2018 в России-это отличная возможность для восстановления малого приграничного движения», — считают Варминско-мазурские представители Польской Аграрной Партии ПСЛ.

По мнению представителя Польской Аграрной Партии ПСЛ Мариана Поджевскиего, возврата режима МПП ждут и жители приграничной зоны Польши — для них это источник заработка, так туристы, которые приедут на чемпионат по футболу в Калининградскую область, могли бы использовать инфраструктуру на Вармии и Мазурах.

Однако другие представители партий напоминают, что малое приграничное движение было приостановлено из соображений безопасности, «последние военные действия, например, российско-белорусские учения Запад 2017 не способствуют по его мнению тому, чтобы возобновить МПП».