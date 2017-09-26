Польша может возобновить режим МПП с Калининградом на время ЧМ-18
Польша может возобновить режим малого приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью на время Чемпионата мира по футболу в 2018 года, сообщает «Радио Ольштын».
Польша может возобновить режим малого приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью на время Чемпионата мира по футболу в 2018 года, сообщает «Радио Ольштын».
Напомним, что в июле 2016 года польские власти в одностороннем порядке прекратили действие программы. Объяснили это тем, что в Калининградской области «растет милитаризация и деятельность российских спецслужб и других силовых ведомств». Россия при этом ввела зеркальные меры.
«ЧМ-2018 в
По мнению представителя Польской Аграрной Партии ПСЛ Мариана Поджевскиего, возврата режима МПП ждут и жители приграничной зоны Польши — для них это источник заработка, так туристы, которые приедут на чемпионат по футболу в Калининградскую область, могли бы использовать инфраструктуру на Вармии и Мазурах.
Однако другие представители партий напоминают, что малое приграничное движение было приостановлено из соображений безопасности, «последние военные действия, например,
Напомним, что игры ЧМ на территории России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Калининграде состоится 4 матча.